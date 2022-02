Mireasa sezonul 5, 5 februarie 2022. Sabrina se simte grăbită de Perneș. Ce l-a supărat pe concurent

Sabrina și Perneș au avut parte de o discuție pentru a se cunoaște mai bine. Concurentul a ținut neapărat să specifice faptul că unele reacții ale tinerei îl fac să înțeleagă totul greșit, dar și așa, el își dorește să continue cunoașterea cu ea.

„Stau în tensiune, mă gândesc dacă se supără, dacă nu se supără. Îmi asum ceea ce zic și îmi respect deciziile pe care le iau, doar că aștept sinceritate și comunicare. Eu ți-am exprimat dorința mea de a înainta cunoașterea într-o relație. Am nevoie de timp ca să-ți arăt ce vreau și ce simt. Am sentimente și mă dor anumite lucruri. Dacă vrei să cunoști și pe altcineva trebuie să-mi spui, că nu sunt o opțiune. Am venit, mi-a plăcut ce ai zis, mi-a plăcut cum gândești, cum te comporți, cum vezi viitorul. Totul este reciproc, dar nu înțeleg ce vrei tu”, i-a spus Perneș, vizibil serios și implicat.

Sabrina i-a spus lui Perneș că se simte grăbită

Concurenta i-a mărturisit că se simte presată și grăbită de acțiunile lui: „Vreau să simt eu că trebuie să facă lucrul ăsta. Mi se pare că mă grăbește. (...) E un timp prea scurt. Ne grăbim undeva?”

De asemenea, Perneș i-a susținut ideea și a confirmat faptul că nu își dorește să o grăbească, ci să se apropie mai mult de ea. Totodată, acesta a dezvăluit că vrea sa o cunoască doar pe ea, chiar dacă mai interacționează și cu celelalte fete.

„Am zis ce am simțit. Nu vreau să te mai vad bosumflată.”, a mai adăugat concurentul.

Replicile acide dintre ei nu au întârziat să apară, mai ales după ce Perneș i-a amintiti concurentei de momentul în care a spus ceva nepotrivit despre Leo. Concurentul a fost primul care a cedat, iar discuția celor doi s-a terminat cu o îmbrățișare și câteva lămuriri.

Întrebat de Simona Gherghe de ce încearcă să grăbească lucrurile cu Sabrina, tânărul a încercat să lămurească situația.

„Nu grăbesc lucrurile. Vreau să pot să fiu lângă ea când simt și când simte ea”, a mai mărturisit el.