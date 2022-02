Mireasa 2022, sezon 5. Cine sunt băieții de care Alina, Nora, Sabrina, Larisa și Giovana sunt interesate

Aflate pe canapeaua de la Mireasa- Capriciile Iubirii, fetele au spus care sunt băieții pe care doresc să-i cunoscă.

Cine sunt băieții de care Alina, Nora, Sabrina, Larisa și Giovana sunt interesate

”Băieții care îmi plac sunt Valentin și Leo. Nu știu care-mi place mai mult. Cu Valentin nu am apucat să interacționez deloc. Cu Leo am vorbit. Au fost câteva schimburi de priviri cu Valentin și mi-a mai zis ceva atunci când m-am pus în spatele băieților.

Asta cumva m-a făcut să fiu curioasă. Cu Leo am apucat să vorbesc, am avut și azi un mic dejun împreună. Nu pot să zic că am simțit acel ceva pe care îl caut eu la un bărbat. Mi-aș dori să fie acel fulger de la început.”, a zis Alina.

Sabrina îl place pe Perneș și spune că este singurul pe care dorește să-l cunoască: ”Nu mă reține nimeni de la Perneș. Mă rețin gândurile mele și vreau să-i mai dau timp”.

Nora este interesată de Sese și Valentin: ”Nu e nicio problemă, dacă o place pe Alina... Mă retrag dacă simt de la băiatul respectiv că se oprește la o fată anume”.

Larisa spune că Valentin i-a atras atenția, dar vrea să-i cunoască și pe ceilalți. ”Sunt trei care chiar mă văd că nu o să am ceva cu ei. De exemplu, Perneș mi-a atras atenția când eram în afara casei. Am zis că-mi place de el, dar când am intrat în casă mi-am dat seama că este ca un amic pentru mine. Chiar am vorbit astăzi cu Sabrina. Și Sebastian și Andrei nu mi-au atras deloc atenția. Nu mi-aș pierde timpul ca să-i cunosc.”

De cealaltă parte, Giovana e hotărâtă să-l cunoască pe Sese: ”Eu rămân la Sese.”

