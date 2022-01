Mireasa 2022, sezonul 5. Perneș a intrat în casa Mireasa și le-a cunoscut pe fete. Ce a spus când a văzut-o pe Nora

Perneș este un bărbat pe picioarele lui, care a vrut să fie independent din punct de vedere financiar și care s-a ridicat prin propria muncă. Acesta a fost plecat în Anglia pentru a înțelege mai bine afacerea pe care o are.

Perneș a intrat în casa Mireasa și le-a cunoscut pe fete

Perneș a intrat în casa Mireasa alături de doamna Eleonora, femeia care l-a ajutat să aibă casa curată atunci când a locuit departe de țară. Concurentul a spus că se simte atras de Nora după ce a auzit descrierile băieților.

Atunci când le-a văzut, Perneș a vorbit tot despre Nora și și-a menținut părerea despre ea. A spus că e o femeie frumoasă, atrăgătoare și impunătoare.

Perneș a avut un blind date cu Sabrina

Sabrina și Perneș au avut un blind date. Cei doi au stat mult de vorbă, au încercat să se cunoască mai bine, iar Sabrina a spus că s-a simțit foarte bine și că vrea să-l cunoască mai bine.

Sabrina a primit un trandafir din partea lui Perneș, lucru care a impresionat-o pe concurentă. Concurentul i-a spus că este un bărbat romantic, care oferă mai mult în relație.

Atunci când a ajuns în casa băieților, Perneș le-a spus colegilor săi că Sabrina este ceea ce își dorește de la o femeie. După ce s-au văzut azi în live, cei doi au declarat că se plac foarte mult.

Niciuna dintre fete nu a vrut să afle mai mult despre Perneș și au declarat în cor că îi lasă să se cunoască mai bine.

Sabrina s-a confesat și ea Alinei și a povestit despre viața sa. Cu ochii în lacrimi, Sabrina a privit cu greu materialul care s-a difuzat azi în live.

Sabrina a spus că în fosta relație a fost tratată greșit de partenerul de cuplu. Iubitul îi aducea mereu acuze și o jignea la fiecare pas. Traumele suferite au avut nevoie de ajutor specializat.

Sabrina a pus punct relației anul trecut în luna februarie și nu mai păstrează legătura cu fostul iubit.

Cine este Andrei Perneș

Andrei Perneș s-a născut pe 28 martie 1996, în Zalău, comuna Hereclean. Mai are o sora mai mica, 22 de ani, Andrada, cu care are o relație foarte bună, are mare grija de ea.

Gradinița și scoala primară le-a făcut în comuna în care s-a născut. A făcut liceul Alexandru Papiu Ilarian, din Zalău.

După liceu a dat examen la Academia de Poliție, de doua ori, a luat toate testele, dar a fost declarat respins in urma examinării fizice, din cauza unei operații în zona intimă.

La 19 ani a plecat din țară, în urma unei dezamăgiri în dragoste.

Nu prea are o imagine pentru iubita ideală. Nu are așteptări, trebuie doar să simtă. Nu are preferințe în ceea ce privește aspectul fizic.

Vine însoțit de Eleonora Cristina Dumitru. Cei doi s-au cunoscut în Londra, în perioada în care ea a lucrat acolo.Eleonora știa de dorința lui Andrei de a participa la emisiune și s-a hotărât să îi fie alături, să îi ofere sfaturi când acesta îi va cere.