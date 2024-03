Mireasa, sezonul 5. Ipostaza adorabilă în care Alina și-a filmat fiul. Cât de mult seamănă micuțul Heracles cu tatăl lui

Alina, fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa, a publicat un videoclip adorabil cu fiul ei. Micuțul Heracles a „topit” inimile oamenilor din mediul online cu zâmbetul său și privirea blândă.

Alina și Valentin, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, trec prin cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Tinerii au devenit părinți pentru prima oară la începutul anului, când a venit pe lume fiul lor.

Heracles Iosua a adus multă bucurie în viața celor doi. Aceștia petrec foarte mult timp lângă băiețelul lor, chiar dacă au și alte activități de desfășurat pentru a-și câștiga traiul de zi cu zi. Mai mult, Alina nu uită să publice imagini sau videoclipuri adorabile cu micuțul.

Din postările sale pe contul de Instagram se poate observa faptul că fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa se descurcă foarte bine în rolul de mămică. Tânăra se bucură din plin de noua experiență pe care o trăiește.

Mai mult, și Valentin este un tătic mândru și împlinit. Acesta se implică enorm în creșterea fiului său. Fostul concurent al show-ului matrimonial nu uită să își ajute soția cu băiețelul atunci când nu se află la muncă.

Cât de mult seamănă fiul Alinei și al lui Valentin, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, cu tatăl lui

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, Alina le-a dat de știre susținătorilor săi că Heracles nu a dormit prea mult cu o seară în urmă. Așadar, micuțul i-a dat câteva bătăi de cap mamei sale, încă de la primele ore ale dimineții.

„Bună dimineața la toată lumea! Pe mama am reușit să o trezesc de la 4, voi de ce dormiți?”, a fost descrierea adorabilă pe care tânăra a folosit-o în dreptul unui videoclip cu băiețelul ei.

Heracles Iosua a fost surprins de către femeia care i-a dat viață în timp ce zâmbea și o privea cu multă iubire. Ipostaza înduioșătoare în care a apărut fiul Alinei și al lui Valentin au „topit” inimile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, micuțul seamănă foarte bine cu tatăl lui. Acesta a moștenit o mare parte a trăsăturilor de la Valentin.

Ce seminficație are numele pe care Alina și Valentin i l-au ales fiului lor

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptiul că Alina și Valentin, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, au ales un nume deosebit pentru băiatul lor. Aceștia au mărturisit că Heracles are o semnificație aparte.

„Heracles Iosua. Hearcles este un nume pe care Valentin l-a ales încă din casa Mireasa și vine de la Hercules, de la putere și Iosua este un nume biblic. Am zis să aibă și un nume din biblie”, au dezvăluit ei la AntenaStars.

„Valentin mă ajută la băiță, mă ajută la somn. Eu zic că mi-am revenit destul de bine, destul de repede. Nașterea a fost ceva neașteptat, am născut cu 3 săptămâni înainte de termen. Am avut o naștere super ușoară. Urmează o surioară și apoi un frățior. Eu când am născut Valentin dormea și când s-a trezit l-am anunșat că am născut. Și a zis că dacă așa ușor a fost, la anul facem și fata”, a mai povestit Alina.