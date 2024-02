Cum au ales Alina și Valentin, foștii concurenți Mireasa, numele bebelușului lor: Heracles Iosua. Mulți i-au criticat

Alina și Valentin din sezonul 5 Mireasa au vorbit despre viața lor ca părinți. Foștii concurneți au povestit cum au ales numele Heracles Iosua pentru fiul lor.

Alina și Valentin din sezonul 5 Mireasa au ales numele Heracles Iosua pentru fiul lor. Mulți dintre fanii Mireasa au criticat decizia celor doi, precizâînd că nu este un nume românesc. Cei doi soți au explicat la XNS ce semnificație are numele micuțului lor superb.

Alina a precizat că Heracles a fost un nume pe care l-au ales încă de pe vremea când se aflau în casa Mireasa.

Valentin și Alina din sezonul 5 Mireasa sunt părinții lui Heracles Iosua. Ce semnificație are numele bebelușului

„Heracles Iosua. Hearcles este un nume pe care Valentin l-a ales încă din casa Mireasa și vine de la Hercules, de la putere și Iosua este un nume biblic. Am zis să aibă și un nume din biblie”, a spus Alina la Antena Stars.

Alina și Valentin sunt mândri de realizările lor. Până să se nască fiul lor, au reușit să se mute la casa lor și să-și amenajeze locuința așa cum și-au dorit. Fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa și-a lăudat soțul, precizând că o ajută foarte mult cu micuțul lor.

„Valentin mă ajută la băiță, mă ajută la somn. Eu zic că mi-am revenit destul de bine, destul de repede. Nașterea a fost ceva neașteptat, am născut cu 3 săptămâni înainte de termen. Am avut o naștere super ușoară. Urmează o surioară și apoi un frățior. Eu când am născut Valentin dormea și când s-a trezit l-am anunșat că am născut. Și a zis că dacă așa ușor a fost, la anul facem și fata”, a mai povestit Alina.

„Am făcut și casă și copilaș. De toate. Noi amândoi suntem două pietre tari, am mai avut discuții aprinde, sar nu am fost niciodată în situația asta (n.r. în pragul despărțirii). Alina e cea mai tare mămică, cea mai grijulie, e o mămică frumoasă, are grijă și de copil și de mine. Caracterul ei e cel mai frumos ”, a spus Valentin la XNS.

Valentin a anunțat pe 18 ianuarie 2024 că soția sa a născut, publicând un mesaj emoționant: „Îți mulțumesc că mi-ai oferit cel mai frumos cadou din lume - să devin tatăl copilului nostru minunat. Te iubesc”.

Alina și Valentin au anunțat în vara lui 2023 că vor avea un copil. Tot în vara anului trecut, cei doi foțti concurenți Mireasa au făcut cununia religioasă și marea petrecere de nuntă, prilej cu care au și anunțat că vor fi părinți de băiat. Acum, cei doi soți sunt extrem de fericiți pentru că în sfârțit își pot ține băiețelul în brațe.