Se zvonește că Alina și Valentin nu mai formează un cuplu. Speculațiile au apărut după ce de pe Facebook au dispărut imaginile cu ei.

De ceva timp, Alina nu s-a mai afișat cu soțul ei, Valentin. Asta a alimentat zvonurile care circulă despre problemele din viața lor personală.

Mireasa sezonul 5. Mesajul transmis de Alina din biserică, după zvonurile că ea și Valentin nu mai sunt împreună

Recent, Alina a postat un nou mesaj care a provocat indignare în rândul fanilor nemulțumiți că nu spune nimic despre statusul căsniciei sale.

”Ieri am ieșit la plimbare în parc cu bebe și în apropiere am găsit o biserică, unde am ținut să intru și să discut în liniște cu Doamne Doamne. M-am simțit atât de eliberată, am simțit efectiv un fior de parcă cineva mi-ar fi șoptit ”ai încredere, o să le rezolv eu pe toate” și mi-a dat încrederea că voi fi bine. Astăzi vreau să vă zic că nu mai am nicio așteptare, astăzi mă mulțumesc cu tot ce mi-e dat să trăiesc pentru că știu că el, de acolo de sus, le rezolvă pe toate”, a scris Alina pe Instagram.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mireasa sezonul 5. Ce a postat Alina în mediul online după zvonul că s-a despărțit de Valentin

Povestea de dragoste dintre Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5

Alina a pășit în casa Mireasa cu gândul că după trei luni ea va părăsi competiția. Nu se aștepta să-și găsească pe cineva, cu atât mai puțin să se și căsătorească.

De cealaltă parte, Valentin spera să-și găsească aleasa. Dintre toți băieții, el a fost cel mai reținut și a preferat să analizeze mult înainte să își arate interesul pentru o fată. Asta i-a adus critici din partea celorlalți, care au considerat că nu place pe nimeni și doar se joacă.

La început, Valentin a fost deschis și a ieșit la două date-uri cu Larisa. Nu s-au înțeles și curând el a înțeles că altcineva se afla în gândurile sale. Era vorba despre Alina, pe care a și început să o curteze.

Și Leo a fost interesat să o cunoscă pe Alina. Încă de la început, acesta a susținut că e singura fată pe care o place. Nu a fost reciproc și după ce Alina a fost sinceră cu el, băiatul a zis că nu se va apropia de altă tânără. A făcut-o totuși, chiar de două ori în casa Mireasa.

Citește și: Mireasa sezonul 8. Cum se simte Madi după internarea la spital. Bia susține că a vorbit cu soția lui Sergiu

Așa a început povestea de dragoste dintre Alina și Valentin. Ambii reticenți și cu garda sus, au avut parte de multe certuri și neînțelegeri. Dorința de a se impune în fața celuilalt și de a nu pierde controlul i-a făcut, nu o dată, să se certe urât și să facă pași înapoi.

După multe discuții, au înțeles că nu este vorba despre un joc de putere și au lăsat garda jos.

Un moment fericit în relația lor a fost logodna. Valentin și-a învins teama de înălțime și a cerut-o pe Alina într-un mod inedit. Cei doi au sărit cu parașuta și la sol îi aștepta un banner pe care scria ”Vrei să fii soția mea?”. Când l-a văzut, fata a început să țipe. Valentin tremura tot și a fost încântat atunci când iubita lui a spus ”DA”.

Din acel moment, cei doi au părut că încep să se echilibreze și certurile nu au mai fost atât de dure. Tinerii au ținut cont și de sfaturile psihologului Edi Puiu și odată cu deschiderea ușilor, relația lor a devenit tot mai armonioasă.

Un eveniment care demonstrează acest lucru a fost depunerea actelor, când Alina nu a avut actele în regulă și logodnicul ei a înțeles situația. Asta în ciuda faptului că nu s-ar fi putut cununa în Finala Mireasa sezon 5.

S-au cununat în Finală, iar la Timișoara au făcut nunta. În ianuarie 2024, familia lor s-a mărit cu un nou membru.