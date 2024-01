Mireasa sezonul 8. Cum se simte Madi după internarea la spital. Bia susține că a vorbit cu soția lui Sergiu

Bia, care are o relație de prietenie cu Madi, spune că fosta concurentă de la Mireasa sezonul 8 este bine. La fel și Sergiu.

Bia, care are o relație de prietenie cu Madi, spune că fosta concurentă de la Mireasa sezonul 8 este bine. La fel și Sergiu. | Antena 1

Zilele trecute, Madi s-a pozat pe patul de spital. Ulterior, s-a aflat că tânăra a fost internată. După anunțul în care Sergiu făcea apel la decență în rândul susținătorilor și afirma că e viața lor privată, nu a mai apărut nimic pe profilurile de Instagram ale celor doi.

Citește și: Ce se întâmplă între Perneș și Sabrina, după ce nu s-au mai afișat împreună. Băiatul a dat de înțeles că soția e însărcinată

Cum se simte Madi după internarea la spital. Bia susține că a vorbit cu soția lui Sergiu

Într-un live pe Tiktok, Bia i-a asigurat pe fanii Mireasa că Madi este bine. Soția lui Robert a punctat că ea și Sergiu nu vor să mai vorbească despre acest subiect.

”Am vorbit ieri cu Madi, i-am scris să văd cum se simte. A zis că este ok. Sergiu și Madi, din ce am înțeles eu, nu vor să vorbească despre asta. Dar în principiu, sunt ok amândoi.”, a zis Bia.

Citește și: Mireasa sezon 8. Daria susține că a fost sunată de Liviu după ieșirea din competiție: ”Nu mai știe cum să dea de mine”

Anunțul lui Sergiu după ce s-a aflat că Madi e internată în spital. Ce mesaj a postat

Pentru că pe contul lui Sergiu nu a fost postat nimic despre Madi, ci un selfie din mall cu sora lui, internauții au comentat îndelung acest lucru.

Mulți au spus că fostul concurent merge la cumpărături, în timp ce soția sa zace pe patul de spital. Sergiu a răbufnit și a postat un mesaj lung pe contul său de Instagram, susținând că sezonul 8 al emisiunii Mireasa s-a terminat și că nu e obligat să ofere detalii din viața lui.

Ba mai mult, face apel la fanii emisiunii să ”înceteze cu circul ăsta”, menționând că Madi ”are nevoie de liniște, odihnă”. Mesajul complet este în rândurile de mai jos.

”Bună seara. Încep prin a vă spune că încetați odată cu circul ăsta de 2 lei! Nu știu de unde și până unde vă interesează viața mea personală.

Citește și: Mireasa sezonul 8. Anunțul lui Sergiu după ce s-a aflat că Madi e internată în spital. Ce mesaj a postat: ”S-a terminat. Încetați”

Recunosc, am fost la TV 4 luni de zile pe un post național, dar eu sunt același om simplu, nu mă consider o vedetă, nu mă puteți obliga să vă dau detalii despre viața mea. Emisiunea Mireasa sezonul 8 s-a terminat, încetați!

Referitor la soția mea, da, este în spital, nu cred că trebuia să vă dăm de știre data și ora când s-a internat. Vă rog din suflet să încetați cu circul ăsta de rahat. Ea are nevoie de liniște, odihnă, nu trebuie să se încarce cu prostiile voastre.

Dacă până acum am tăcut și mi-am văzut de treabă, o voi face în continuare, dar voi apela la autorități. Nu mă interesează vedetismul, nu mă consider o persoană publică. Vă rog să încetați, vedeți-vă de viața voastră”, a scris Sergiu.