Mireasa, sezonul 5. Perneș și Sabrina, fotografiați în ipostaze tandre. Puțini i-au văzut atât de fericiți până acum

Perneș și Sabrina, foști concurenți din sezonul 5 Mireasa, își trăiesc frumoasă poveste de dragoste cât mai departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor. Relația lor a început în casa show-ului matrimonial și a avut un parcurs neașteptat.

Despărțirile, împăcările, certurile și neînțelegerile dintre cei doi au acaparat rapid atenția publicului. Deși s-au căsătorit în Marea Finală a reality show-ului, puțini sunt cei care au crezut în cuplul lor.

În cele din urmă, Perneș și Sabrina a demonstrat tuturor că sentimentele lor sunt reale. Deși au trecut printr-o separare de scurtă durată după ce au ieșit din competiție, aceștia s-au decis să își mai acorde o șansă.

La aproximativ un an de la Finala sezonului 5 Mireasa, concurenții sunt mai fericiți ca niciodată împreună. Cei doi au renunțat la activitatea intensă din mediul online pentru a-și trăi în liniște povestea de iubire.

Sabrina și Perneș, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, au înduioșat inimile susținătorilor cu ipostaze romantice în care s-au lăsat fotografiați

De curând, Perneș a decis să își uimească susținătorii cu o postare de-a dreptul emoționantă. Tânărul a început să publice mai des imagini cu soția lui, motiv pentru care prietenii virtuali sunt surprinși atunci când cei doi sunt văzuți împreună.

Foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa s-au lăsat pozați în cele mai romantice ipostaze de până acum. Mai mult decât atât, se poate observa faptul că Sabrina radiază de fericire în brațele lui Perneș.

Imaginile în care tânărul își ține strâns în brațe partenera au generat mai bine de 5 mii de like-uri și o mulțime de comentarii. De altfel, nici declarația lui de dragoste nu a putut să treacă neobservată.

„Întotdeauna există o nebunie în dragoste. Dar există întotdeauna un motiv pentru nebunie”, a scris el la descrierea postării.

Reacțiile prietenilor virtuali nu au întârziat să apară. Aceștia i-au felicitat pe foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa pentru frumoasa relație.

„Nu există cuplu mai frumos”, „Sunteți perfecți! ❤️ Îmi place enorm să vă văd așa liniștiți și fericiți! 😍”, „Doamne, ce frumoși sunteți. Să nu lăsați pe nimeni să vă aducă tristețe” sau „Dragostea dintre voi să înflorească fără oprire!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce au dezvăluit Perneș și Sabrina, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, după Marea Finală a show-ului matrimonial

La scurt timp de la Marea Finală a sezonului 5 Mireasa, Sabrina și Perneș au scos la iveală detalii neștiute despre viața lor.

„La Cluj suntem acum. Rămân în Cluj, da. A fost o perioadă de 6 luni destul de puternică, emoțională. Pot să dorm până la cât vreau. Era nasol și faptul că te certai cu alții și te împăcai și apoi veneau live-uri și iar trebuia să discuți despre asta. Afară e cum ne-am imaginat, doar că nu am apucat să mâncăm ce vrem că ne-am luat cu altele. Când am fost la gala finală, când trebuia să spunem jurămintele, amândoi am fost că spunem NU, dar când i-am zis că o să fac tot ce am zis. Surpriza a fost că a făcut ce a simțit și ea. Eu mi-aș dori o fetiță. Ne-am mai contrazis pe lucruri cum le facem în casă. Cu o pisică stăm în casă, una mai diferită”, au spus ei într-un live de pe Instagram.