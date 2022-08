Mireasa 2022, sezonul 5. Perneș, declarație emoționantă de dragoste pentru Sabrina la o lună de la Finală: „Ești soarele meu”

Perneș și Sabrina se numără printre cuplurile sezonului 5 Mireasa care au rămas împreună, după Marea Finală a show-ului matrimonial. Cei doi și-au continuat frumoasa poveste de dragoste afară, în ciuda situațiilor neplăcute prin care au trecut în emisiune.

Concurenții reality show-ului sunt foarte activi pe rețelele sociale, unde își țin la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale evenimente din viața lor. Aceștia reușesc să surprindă de fiecare dată urmăritorii cu ipostazele romantice în care se lasă fotografiați, dar și cu mesajele de dragoste pe care și le transmit.

Perneș, declarație de dragoste pentru Sabrina, la aproximativ o lună de la ieșirea din casa Mireasa

În ultima perioadă, Perneș și Sabrina au dovedit tuturor că dragostea lor este foarte reală și puternică. Deși au o mulțime de certuri și conflicte în casa Mireasa, cei doi se înțeleg foarte bine departe de luminile reflectoarelor, iar drept dovadă stau postările lor de pe Instagram.

De curând, concurentul sezonului 5 Mireasa a ținut neapărat să își exprime sentimentele față de soția sa, în văzul internauților. Acesta a publicat o serie de imagini cu Sabrina în rochie de mireasă alături de o declarație emoționantă de dragoste.

„Draga mea, pentru mine tu ești soarele meu. De fiecare dată când mă uit la tine îmi aduci un zâmbet sincer pe chip și o bucurie imensă în suflet. Vreau să fim împreună și să ne iubim nu doar până la sfârșitul lumii, dar și după.



Momentele petrecute împreună, amintirile de până acum, dacă încerc să le pun pe toate într-o carte aceasta nu va avea sfârșit, cum nici iubirea mea pentru tine nu are. Te iubesc.



De când ne-am întâlnit am vrut să pot să îți spun cât de mult te iubesc în fiecare zi.

Am vrut să te pot săruta, îmbrățișa, dar cel mai mult am vrut să pot să fiu lângă tine când ai nevoie de cineva. Te iubesc cel mai mult.



Ești cea mai frumoasă, deșteaptă, dulce, iubitoare și atentă persoană pe care o cunosc.

Aș vrea să îți pot oferi și luna și soarele ca să poți simți cât de mult te iubesc. Mă bucur foarte mult că te cunosc, soția mea dragă.



Te iubesc! @sabina.larissa”, a scris Perneș.

Cuvintele frumoase ale tânărului au atras imediat atenția susținătorilor din mediul online. Postarea sa a generat mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de reacții pozitive.

„Felicitări, Perneș! Ești un băiat deosebit din toate punctele de vedere. 👏”, „Am avut încredere în voi de la început, am crezut tot timpul în iubirea voastră! Sa fiți fericiți și sa va iubiți o viata și încă o zi! 💕” sau „Ce femeie nu si-ar dori o asemenea declarație de dragoste? Sper ca Sabina să o prețuiască”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.