Mireasa Sezonul 6, 30 august 2022. Denisa Dumitru și Paul Niță au avut primul date pe nevăzute. Ce pasiuni au în comun

În episodul 2, Doamna Ecaterina, bunica lui Paul, a convins-o pe Denisa că nepotul ei este bărbatul potrivit pentru ea.

În urma mesajului pe care l-a auzit Denisa l-a ales pe Paul pentru întâlnirea pe nevăzute. Un detaliu din trecutul concurentei de la Mireasa sezonul 6 l-a pus în dificultate pe bărbatul care a divorțat de curând, după o căsnicie de cinci ani.

Cine este Denisa Dumitru de la Mireasa, sezonul 6

Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 s-a înscris în show-ul matrimonial pentru a-și găsi jumătatea. Are câteva cerințe după care se orientează când vine vorba de bărbați, dar și multe aspecte peste care ar trece ușor cu vederea.

Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 are 23 de ani și este în plin proces de obținerea diplomei de licență de la Facultatea de Contabilitate la care studiază în prezent. Aceasta a finalizat studiile liceale la un profil teoretic, iar în această perioadă, după ce a împlinit 18 ani, ea s-a și angajat.

„Mamei mele i-a fost greu să ne crească singură și la 18 ani m-am întreținut singură, am fost 4 ani model de videochat. Mi-am luat un apartament, mi-am plătit facultatea, mi-am strâns niște bani și trăiesc și acum din ei. Am renunțat la job. Nu am făcut videochat ca să o ajut pe mama, ci că am vrut eu. M-a susținut și a fost acolo. Nimeni nu a avut o problemă cu asta, a fost fix un job. Trăiam din asta”, spune ea despre fostul job.

Cum a fost întâlnirea pe nevăzute între Denisa Dumitru și Paul Niță

Paul a început în forță cu întrebările pentru partenera lui de la date și a întrebat-o dacă ar fi dispusă să se mute.

El i-a spus și că a fost căsătorit, iar Denisa a mărturisit că nu are nicio problemă cu acest lucru, mai mult este bucuroasă că el are experiență.

„Am avut până acum trei relații, toate au fost lungi”, a mai spus Paul.

Ei au vorbit și despre vacanțele lor și despre locurile preferate din jurul lumii și și-au găsit astfel, o pasiune comună.

Denisa i-a mărturisit că în Anglia, în timpul facultății, a fost model de videochat.

„Să facă ce vrea, nu m-ar deranja. Fiecare cu meseria lui, dacă ei îi place să facă asta, n-am nicio problemă”, a spus Paul înțelegător.

„Mi-am strâns bani pentru scopurile mele, m-am lăsat, mi-am pus niște bani de-o parte să trăiesc după și acum, îmi caut și eu să fac ceva din pasiune”, a adăugat Denisa.

„Nu m-ar împiedica deloc să am o relație cu ea. Cred că trecutul nu ar conta. Contează doar prezentul și viitorul”, a mai spus și Paul.

Denisa și Paul au vorbit și despre planuri de viitor și copii.

„Cât am fost însurat, a fost foarte ok. Mi-a plăcut să fiu însurat, sunt familist”, a mărturistit Paul.