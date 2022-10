Mireasa, sezonul 6. Gabriela a primit o scrisoare în care a fost „certată” pentru că s-a înțeles că nu vrea să doarmă cu Valentin

Gabriela a primit o scrisoare în care era „certată” pentru că s-a înțeles că ea nu a vrut să doarmă cu Valentin. Întrebați de Gabriela Cristea dacă au lămurit situația, cei doi au răspuns afirmativ.

„Eu am înțeles punctul ei de vedere și sunt și eu de acord. Dacă dormim amândoi în pat înveliți cu aceeași chestie orice mișcare poate fi interpretată și în momentul în care vom dormi aici împreună unul stă învelit și celălalt dezvelit pentru că nu aș vrea să se înțeleagă chestii greșite. Eu ști… fiecare ce imaginație ar. Nu m-aș simți comod să știu că stau sub aceeași plapumă și se interpretează că ne-am mișcat, am făcut, am dres. Nu m-aș simți comod să știu chestia ast. Cu siguranță, vreau să dorm cu ea, să o strâng în brațe, dar momentan nu avem cum”, a spus Valentin. „Nu sunt pudic. Sunt doar reținut”, a mai spus tânărul.

Paul și Gabriela au oferit explicații la Mireasa: Capriciile Iubirii

Pus în situația de a explica de ce se uita insistent la Paul și Gabriela în timp ce dormeau în același pat, Valentin a explicat că și-ar fi dorit să poată vorbi cu cineva pentru că el nu a putut adormi din cauza poziției incomod și s-a plictisit teribil. Tânărul a demontat asfel speculațiile conform cărora era gelos pe faptul că iubita lui a dormit cu Paul în același pat.

„Am fost popândău toată noaptea. Mă uitam dreapta Ada dormea, în stânga ei dormeau. Eu n-am dormit toată noaptea și nici nu aveam cu cine să vorbesc”.

Gabriela și Paul au dormit în același pat pentru că au făcut echipă la task-ul cătușelor.

La task-ul cătușelor Gabriela a făcut pereche cu Paul, iar Ada cu Valentin. Pentru că Gabriela și-a dezlegat cătușa să-și dea tricoul jos în fața paravanului, fapt care nu era conform regulamentului, Gabriela și Paul, precum și iubiții lor: Valentin și roxana, nu au mai primit premiul pentru care au jucat. Totodată, premiul colectiv, ușile deschise în weekend, nu a mai fost câștigat.