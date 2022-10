Mireasa sezon 6, 17 octombrie 2022. Ada și Sebidin, discuție aprinsă în live: „Vezi că eu am rupt o cunoaștere”

Ada a fost deranjată de faptul că Sebaidin a întrebat-o pe Raluca ce părere are despre el și Ada. În emisia live de pe 17 octombrie 2022 de Mireasa, cei doi au avut o discuție pentru a clarifica situația.

În timp ce Sebaidin a spus că el nu își dorește să se grăbească spre o relație și este genul de persoană care vrea să afle păreile celorlalți, Ada este de părere că mai întâtâi trebuie să facă pași unul spre celălalt.

Ada și Sebidin, discuții în emisia live de Mireasa

„Nu cred că am întrebat pe foarte multă lume. Am întrebat-o doar pe Raluca pentru că e o persoană sinceră și am. În unele momente simt că nu ești destul de sinceră”, a spus Sebaidin în emisia live de Mireasa.

„Noi trebuie să rezolvăm, să descoperim, să facem multe lucruri. Dacă te interesează părerile celor din exterior înseamnă că îți pasă mai mult de imaginea ta. Tu trebuie să mă descoperi pe mine și să faci pași spre mine”, a spus Ada.

În seara petrecerii cei doi au avut parte de tachinări. După ce Ada i-a spus în glumă tânărului:„Dacă ieși pe ușa aceea întrerupem cunoașterea”, Sebaidin a răspuns: „Vreau să văd cât poate să ducă șantajul acela emoțional. „Vezi că eu am mai rupt o cunoaștere”, referindu-se la cunoașterea cu Damaris.

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.