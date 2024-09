Mireasa sezonul 6. Miruna a fost cerută în căsătorie. Tânăra a postat imagini cu inelul de logodnă, dar fanii au observat altceva

După căsnicia eșuată cu Cosmin de la Mireasa sezonul 6, Miruna și-a refăcut viața. De curând, ea a fost cerută în căsătorie de iubitul său.

Cererea în căsătorie a avut loc la Mănăstirea Ghighiu, un loc superb din județul Prahova. Acolo, Gabriel s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Miruna.

Pe contul său de Instagram, tânăra a publicat mai multe imagini cu momentul în care s-au logodit, precum și cu buchetul de trandafiri albi pe care partenerul i l-a dăruit.

”De dimineață, în timp ce ne pregăteam să mergem la mănăstire, chiar vorbeam ce drăguț ar fi să aibă loc cererea în căsătorie a unei femei în casa Domnului. Am simțit ca niciun loc nu ar fi mai frumos pentru cererea mea pe viitor. Clar Dumnezeu mi-a trimis acest gând și dorința mea a fost atât de pură încât la câteva ore, chiar asta s-a întâmplat. Planul era să fiu cerută la mănăstirea mea de suflet, Ghighiu. O cerere din suflet, emoționantă, în liniște. Un moment intim pe care îl păstrez pentru sufletul nostru. Totuși, las poza asta aici că e prea frumoasă și îl și iubesc mult pe acest drăguț! Ce Dumnezeu unește, nimeni să nu despartă! 🤍”, a scris Miruna.

Încă din casa Mireasa, Miruna a povestit că a avut o relație cu un bărbat mai tânăr cu care familia sa nu a fost de acord. Potrivit spuselor ei, a fost singurul pentru care a simțit iubire, iar relația cu mama tânărului a fost foarte bună.

”Ultima mea relație a pornit cu un mare „foc”, m-am îndrăgostit foarte tare. Este singurul băiat pe care eu l-am iubit cu adevărat. (...) Noi am stat și împreună, fapt ce m-a făcut să consider că suntem o familie. Din păcate, el este mai mic decât mine, motiv pentru care nu am avut planuri comune de viitor. Eu îmi doresc foarte tare, având vârsta de 27 de ani, să îmi întemeiez o familie.”, spunea ea la intrarea în casa Mireasa.

Mulți cred că acel bărbat este Gabriel și că au decis să își trăiască povestea de iubire. Acum, Miruna și partenerul ei sunt logodiți și par să aștepte un copil.

În cea mai recentă fotografie postată de fosta concurentă de la Mireasa, se observă o burtică proeminentă de graviduță. Miruna strălucește și relația actuală pare să o împlinească.

”Te iubesc și mulțumesc pentru tot frumosul din viața mea”, a scrie ea ca răspuns la un comentariu lăsat de viitorul soț, Gabriel.