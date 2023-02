Mireasa sezonul 6. Miruna, reacție dură din cauza unor persoane care doreau informații private de la ea. Ce a spus

Miruna de la Mireasa sezonul 6 a avut parte de o ieșire destul de nervoasă pe rețelele de socializare, unde a scris despre câteva femei care au încercat să se dea bine pe lânga ea pentru a afla lucruri private. Aceasta, însă, și-a dat seama de strategia lor și a ținut să scrie un mesaj dur.

Miruna de la Mireasa sezonul 6, mesajul dur pe care l-a scris cu privire la anumite femei care îi vor răul. Iată ce a ținut să precizeze fosta concurentă a emsiunii

Miruna de la Mireasa nu s-a mai stăpânit și a spus lucrurilor pe nume, fără ocolișuri, cu privire la situația care a deranjat-o din mediul online, unde i-au fost adresate diferite întrebări cu scopul de a o jigni.

„Am aici niște doamne, domnișoare care au impresia că îmi aruncă 3 vorbe frumoase și gata, ne împrietenim și mă spovedesc, să aibă dânsele ce să posteze pe diferite grupuri. Îmi pare rău dacă v-am lăsat impresia că aș fi atât de proastă sau de naivă. Voi știți ce vreau eu să știți! Și ca fapt divers vă spun că vă știu după nume care ce spune despre mine pe grupuri. Când vă citesc mesajele mieroase la mine pe privat mă amuz teribil. Penibil. Încetați. E de toată jena. Sau poate chiar vă sunt dragă, dar vă e frică să spuneți și în alte părți”, a scris Miruna, pe Instagram.

Citește și: Mireasa sezon 6. Reacția Mirunei când internauții au anunțat-o că soțul Cosmin ar avea deja pe altcineva. Ce a spus

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

Citește și: Mireasa sezonul 6. Ce a apărut pe contul de Instagram al lui Cosmin, după ce s-a zvonit că are o nouă iubită

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.