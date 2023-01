Mireasa sezon 6. Reacția Mirunei când internauții au anunțat-o că soțul Cosmin ar avea deja pe altcineva. Ce a spus

Miruna de la Mireasa sezon 6 a făcut un live pe Instagram, acolo unde a răspuns la întrebările celor care îi urmăresc activitatea în social media.

Reacția Mirunei când internauții au anunțat-o că soțul Cosmin ar avea deja pe altcineva. Ce a spus

”Ce părere ai despre faptul că Cosmin și-a asumat atât de repede o nouă relație?”, a vrut să știe cineva. Miruna: ”Păi cu cine e Cosmin?! Eu nu știam. Eu știu că e cu mine, că suntem căsătoriți. Nu suntem în campanie electorală, am auzit că are relație deja.”

Mai târziu, altcineva a redeschis acest subiect și Miruna a spus că nu crede acest lucru.

”În nenumărate rânduri, cum spune lumea pe Facebook, e clar că e singur. Oricum nu prea cred ce zice lumea pe aici. Dacă ar fi așa, foarte bine, toate lumea are dreptul la fericire. Cine suntem noi să ne opunem?!”, a spus Miruna la încă un comentariu în care i se spunea că soțul ei, Cosmin, are deja o nouă relație.

Întrebată de ce Luță l-a sunat pe Cosmin, aceasta a răspuns ironic: ”Voia să-și facă prieteni”.

Până la momentul transmiterii acestei știri, Cosmin nu a postat nimic pe conturile sale și nici nu a informat ori confirmat această informație. De îndată ce va oferi o reacție, ea va fi postată pe site-ul a1.ro.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.