Mireasa sezonul 6. Ce a apărut pe contul de Instagram al lui Cosmin, după ce s-a zvonit că are o nouă iubită

Cosmin de la Mireasa s-a pozat pe rețelele de socializare, într-o ipostază neașteptată, alb-negru, iar fanii l-au întrebat de ce a ales filtrul acesta pe Instagram. Cosmin s-a amuzat, însă fanii săi au ajuns chiar să-l întrebe dacă nu cumva ține doliu.

Iată că, lucrurile par să meargă pe un făgaș pozitiv pentru Cosmin de la Mireasa sezonul 6, dacă zvonurile conform cărora el are acum o nouă relație sunt adevărate. Acesta pare să se bucure de tot ceea ce-i oferă viața și împărtășește cu fanii tot ce se întâmplă în viața lui.

Acum, Cosmin își partă zâmbetul pe buze fără să se gândească dacă are de ce să fie trist sau nu. În cadrul postării pe care el a făcut-o pe Instagram, fanii au ținut să-i pună tot felul de întrebări, chiar legate de alegerea lui de a urca fotografia cu el, cu filtru alb-negru și dacă ar fi vorba de vreo supărare, ba mai mult de faptul că ar ține doliu.

„De ce alb-negru. Ții doliu?”, a fost întrebarea unui internaut, la care Cosmin s-a amuzat.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.