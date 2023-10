Mireasa sezonul 6. Miruna și-a făcut o operație estetică. Ce zonă a ales să îmbunătățească fosta soție a lui Cosmin

În ultimele luni, Miruna de la Mireasa sezonul 6 a bifat mai multe apariții în social media. Fosta concurentă a postat mai multe imagini, iar fanii au observat o schimbare la ea.

Miruna de la Mireasa sezonul 6, cea care a format un cuplu cu Munteanu Cosmin, a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o schimbare. Aceasta a decis să-și mărească pieptul, iar rezultatul poate fi observat în postările sale din social media.

Blondina a postat imagini atât în feed, cât și pe Insta Stories. Acestea au circulat și pe grupurile Mireasa, unde fanii emisiuni au comentat decizia ei de a se opera.

Miruna și-a făcut o operație estetică. Ce zonă a ales să îmbunătățească fosta soție a lui Cosmin

Dincolo de bustul evident mai pronunțat, telespectatorii Mireasa au observat că Miruna are și buzele mai mari. Nu este clar dacă aceasta a intervenit și în zona respectivă sau este doar efectul machiajului.

Cine este Miruna de la Mireasa sezonul 6

Miruna Andreea Gheorghe are 28 ani, este zodia Fecioară și locuiește în București. La intrarea în competiție, concurenta sezonului 6 spunea că este singură la părinți, motiv pentru care s-a obișnuit să fie tot timpul răsfățată de persoanele din jurul său.

„Prima relație, în adevăratul sens al cuvântului, a fost la vârsta de 21 - 22 de ani. Aceasta a durat un an și puțin, a fost o experiență traumatizantă din cauza faptului că am fost înșelată. (...) Ultima mea relație a pornit cu un mare „foc”, m-am îndrăgostit foarte tare. Este singurul băiat pe care eu l-am iubit cu adevărat. (...) Noi am stat și împreună, fapt ce m-a făcut să consider că suntem o familie. Din păcate, el este mai mic decât mine, motiv pentru care nu am avut planuri comune de viitor. Eu îmi doresc foarte tare, având vârsta de 27 de ani, să îmi întemeiez o familie.”, povestea Miruna.

În casa Mireasa sezonul 6 s-a căsătorit cu Munteanu Cosmin. Au divorțat câteva săptămâni mai târziu, după ce tânăra i-a fost infidelă.

”Pot spune că fără acest faimos Luță sau cu el, nu știu dacă relația noastră ar fi funcționat mult timp. Nu pot să spun că Cosmin nu are ceva, cred că focul care era aici s-a stins mai repede decât ar fi trebuit. Cred că și el e de acord cu mine, chiar și el mi-a spus că sunt nefericită. În momentul acela, nu vorbisem cu personajul acela. Nu am lăsat pe nimeni pentru nimeni, nefericirea mea era înainte.”, a afirmat Miruna.

Fosta concurentă de la Mireasa sezon 6 susține că l-a iubit pe Cosmin, dar că flacăra iubirii s-a stins mult prea repede. Crede că a fost sinceră cu ea și cu omul de lângă ea în timpul competiției, dar și după.