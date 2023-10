Mireasa sezon 8, 27 octombrie 2023. Ioana și Marius s-au delcarat într-o cunoaștere. Cum a reacționat Andrei

Ioana a ales să intre într-o cunoaștere în casa Mireasa cu Marius: „Mă declar într-o cunoaștere cu Marius”, a spus fata în emisia live de Mireasa de pe 27 octombrie.

De când a intrat în casa Mireasa, Ioana a avut parte de mai mulți pretendenți. Adrian, Bogdan, Andrei și Marius au fost cei care și-au exprimat simpatia față de fată. În ultimele zile, Ioana a încercat să-i cunoască pe Marius și pe Andrei, pentru a se hotărî asupra cui dorește să se axeze în continuare.

Ioana a făcut o alegere între Marius și Andrei

Ioana a dorit să-l convoace la o discuție pe Andrei:

„Trebuie să vorbesc cu tine și după cu Marius. Având în vedere situațiile și tot ceea ce s-a întâmplat, pot să spun că îmi place foarte mult de tine ca om și sunt convinsă că în viitor o să găsești persoana potrivită. Cred că nu eu sunt persoana de care ai tu nevoie. Nu cred că suntem compatibili. Apreciezi că ți-ai pierdut timpul cu mine”

„N-am pierdut nimic. Nu mă supăr. Am luat în considerare toate variantele. Am simțit că în direcția asta te duci. O să trec peste”, a spus Andrei în fața Ioanei.

Fata a mers apoi să disucte cu Marius:

„Dacă ar fi să iau o decizie cu sufletul mi-aș dori să te cunosc pe tine. mi-ar face plăcere să ne cunoaștem mai departe”, i-a spus Ioana lui Marius.

„Deci intrăm într-o cunoaștere oficial?”, a spus Marius fericit.

„În sfârșit! Jur că nu mai puteam să privesc cum te atinge alt bărbat!”, i-a mai spus Ioana lui Marius.

Marius și Ioana au anunțat că sunt într-o cunoaștere.

Andrei a avut o discuție cu băieții după ce a primit refuzul din partea Ioanei.

„Am fost un prost că am fost așa imparțial. Nu se poate așa ceva! Azi vii l amine și-mi spui bro, dacă pățeam eu așa eram dărâmat. Motivul pentru care am primit refuzul e unul pe car enu pot să-l înțeleg. Am și eu orgoliul meu și nu m-aș mai întoarce într-un loc unde știu că aș putea fi tratat ca roata de rezervă”, a spus Andrei.

Schimb de replici între Marius și Andrei în emisia live de Mireasa

„Evident că am fost supărat. Urmărindu-i cartea de vizită eu am înețeles că rațional eu aș fi băiatul ideal. Ioana s-a contrazis cu ceea ce a spus. Referindu-se la Adrian, Ioana a spus că nu poate sta lângă cineva care se trezește în manale, iar Marius face asta. Apoi a spus că Marius nu-i inspiră încredere. S-a contrazis”, a spus Andrei în emisia live de Mireasa de pe 27 octombrie 2023.

„Eu sunt o enigmă pentru el. Eu sunt tot ce nu poate să fie el. Nu te mai uita atât la mine”, i-a spus Marius lui Andrei.

„Nu știu dacă părinții mei sunt mulțumiți, dar știu că sunt mulțumită eu de alegerea făcută. Prefer să nu comentez despre atitudinea lui Andrei.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.