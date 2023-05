Mireasa, sezonul 7. Ce a apărut pe contul lui Zain după eliminare. Mesajul postat de fostul concurent după ieșirea din competiție

Zain a părăsit competiția în gala din 12 mai 2023, după ce Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare dintre Irina și băiat.

Fostul concurent din casa Mireasa a refuzat să se salveze atunci, astfel părăsind competiția, dar nu înainte de a-și oferi amuleta lui Antonio. După ieșirea din emisia live, au urmat momente emoționante, în care concurenții și-au luat rămas-bun de la Zain și i-au urat succes pe mai departe.

Ce a apărut pe contul lui Zain la scurt timp de la eliminarea din competiția Mireasa, sezon 7

Zain a ținut să răspundă miilor de mesaje venite de la susținători prin intermediul unei postări la Instastory. Băiatul și-a cerut scuze față de persoanele la care nu a apucat încă să răspundă, împărtășind ce planuri are pentru prima zi în afara casei Mireasa:

„M-am întors la viața mea normală. Astăzi este prima mea zi afară și merg cu prietenul meu la restaurant să mâncăm ceva. Salut pe toată lumea și nu am apucat încă să răspund la toate mesajele, pentru că sunt 1.000 și ceva de mesaje. Îmi cer scuze dacă nu am răspuns la toate. Mulțumesc foarte mult tuturor urmăritorilor mei. Vă pup și vă aștept cu un story nou mai târziu!”, a spus Zain la Instastory.

La scurt timp după primul mesaj, Zain a revenit cu o altă postare la Instastory, de data aceasta dintr-un restaurant cu specific oriental. Fostul concurent a surprins mai multe cadre de acolo, arătându-le oamenilor că se răsfață cu bucate pe gustul său:

„Acum a venit mâncarea. Chiar mă plictisisem numai de șuncă și cașcaval. Uite ce mâncare avem astăzi! Mâncare irakiană, salată de vinete și ayran. Mamă!”, a mai menționat Zain la Instastory.

Ce a făcut Zain imediat după ce a părăsit platoul din casa Mireasa

După ce a aflat că a fost votat pentru a părăsi competiția Mireasa, Zain a mers direct în casă, s-a schimbat și a început sa le gătească băieților, chiar înainte de plecare. Gestul i-a luat prin surprindere pe colegii săi de platou:

„Tu ești sănătos la cap? Nu-mi vine să cred că tu pleci... Jur!”, au exclamat Antonio și Mihai, la care Zain a răspuns: „Facem vită! Nici mie nu-mi vine să cred că plec!”/„Ești nebun!”, a completat și Dani, când a văzut că Zain s-a apucat de gătit.

Rând pe rând, băieții din casa Mireasa s-au adunat în bucătărie și nu își credeau ochilor ce vedeau: „Faci mișto?! Eu cred că nu mai voiai să faci curat la baie!”

De ce a refuzat Zain să folosească amuleta pentru a se salva de la eliminarea din casa Mireasa

În tot acest timp, băieții din casa Mireasa nu au încetat să își exprime surprinderea față de decizia lui Zain de a nu se salva de la eliminare. Răspunsul fostului concurent a venit la scurt timp:

„Am gândit bine și e greu pentru mine. Când se deschid ușile și fiecare stă cu iubita lui... și nu știu dacă va intra o fată nouă sau dacă va intra măcar... Viața mea afară nu se va opri după emisiunea aceasta. Am viață frumoasă afară și m-am bucurat de aceste două luni în care am stat aici. Am câștigat mulți prieteni.”, au fost declarațiile live ale lui Zain în bucătăria din casa Mireasa./„Cred că e gata! S-a terminat! Până aici sunt fericit.”, a mai adăugat fostul concurent de la Mireasa sezon 7, atunci când Gabriela Cristea l-a întrebat despre decizia luată.