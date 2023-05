Mireasa, sezonul 7. Ce a făcut Zain imediat ce a părăsit platoul, după eliminare. Imagini live din casă cu fostul concurent

În gala de pe 12 mai 2023, Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare dintre Irina și Zain:

„Scorul e de 31 la 68. Telespectatorii au votat în proporție de 68,52% ca Zain să părăsească emisiunea. Irina rămâi în casa Miresa.”, a anunțat Simona Gherghe, după care l-a întrebat pe concurent dacă dorește să folosească amuleta pe care o obținuse ca urmare a câștigării task-ului ouălor din luna aprilie.

Băiatul a refuzat să se salveze, astfel părăsind competiția, dar nu înainte de a oferi amuleta lui Antonio. După ieșirea din emisia live, au urmat momente emoționante, în care concurenții și-au luat rămas-bun de la Zain și i-au urat succes pe mai departe.

Însă, în emisiunea „Mireasa, Capriciile Iubirii”, au apărut noi imagini cu ce a făcut Zain chiar înainte de a părăsi casa Mireasa. Iată ce s-a văzut pe camerele live!

Citește și: Mireasa sezon 7, 12 mai 2023. Rezultatul cursei de eliminare dintre Irina și Zain. Ce a votat publicul

Ce a făcut Zain imediat după ce a părăsit platoul din casa Mireasa

După ce a aflat că a fost votat pentru a părăsi competiția Mireasa, Zain a mers direct în casă, s-a schimbat și a început sa le gătească băieților, chiar înainte de plecare. Gestul i-a luat prin surprindere pe colegii săi de platou:

„Tu ești sănătos la cap? Nu-mi vine să cred că tu pleci... Jur!”, au exclamat Antonio și Mihai, la care Zain a răspuns: „Facem vită! Nici mie nu-mi vine să cred că plec!”/„Ești nebun!”, a completat și Dani, când a văzut că Zain s-a apucat de gătit.

Rând pe rând, băieții din casa Mireasa s-au adunat în bucătărie și nu își credeau ochilor ce vedeau: „Faci mișto?! Eu cred că nu mai voiai să faci curat la baie!”

De ce a refuzat Zain să folosească amuleta pentru a se salva de la eliminarea din casa Mireasa

În tot acest timp, băieții din casa Mireasa nu au încetat să își exprime surprinderea față de decizia lui Zain de a nu se salva de la eliminare. Răspunsul fostului concurent a venit la scurt timp:

„Am gândit bine și e greu pentru mine. Când se deschid ușile și fiecare stă cu iubita lui... și nu știu dacă va intra o fată nouă sau dacă va intra măcar... Viața mea afară nu se va opri după emisiunea aceasta. Am viață frumoasă afară și m-am bucurat de aceste două luni în care am stat aici. Am câștigat mulți prieteni.”, au fost declarațiile live ale lui Zain în bucătăria din casa Mireasa./„Cred că e gata! S-a terminat! Până aici sunt fericit.”, a mai adăugat fostul concurent de la Mireasa sezon 7, atunci când Gabriela Cristea l-a întrebat despre decizia luată.

Citește și: Caravana Mireasa pleacă prin țară pentru a găsi doritori care să participe în sezonul 8. Orașele unde tinerii pot veni la casting

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 17:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povești surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.