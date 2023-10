Mireasa sezonul 7. Maria și Antonio și-au ”înscenat” despărțirea: ”Dacă ăștia sunt câini, să nu le dăm niște oase?!”

Maria și Antonio și-au ”înscenat” despărțirea. Cei doi au dat de înțeles că s-au separat prin mai multe postări, iar acum au recunoscut că a fost o farsă.

Maria și Antonio au recunoscut că despărțirea a fost o farsă. Cei doi concurenți au făcut live-uri pe Tiktok și au explicat de ce au luat această decizie.

Maria și Antonio și-au ”înscenat” despărțirea: ”Dacă ăștia sunt câini, să nu le dăm niște oase?!”

”Știați, știați, voi tot știați, dar nu ați știut bine. Am vrut să vă dovedim încă o dată că, oricum ar fi viața noastră, voi nu aveți de unde să știți cum va fi. Nu aveți cum să vă dați seama din social media. Ați vorbit, ne-ați rupt. Nu am intrat o săptămână, o săptămână nu am intrat și ați intrat că ăla are la follow, că ăla face, că ăla face. Am zis ”hai, mă, dacă ăștia sunt câini, să nu le dăm oase?!” V-am dat niște oase, le-ați ros 2-3 zile... Dacă era după mine, vă mai lăsam să mai roadeți o săptămână”, a zis Antonio.

Maria a intervenit: ”Eu nu am inima asta pentru că am primit atât de multe mesaje și atât de multe telefoane de la toată lumea. Fetelor, femeilor, vă ador. Vă mulțumesc pentru toată susținerea asta și cât de feministe convinse sunteți voi și așa. Sunteți fără cuvinte. Îmi pare rău”.

Antonio și-a cerut și el scuze: ”Și mie îmi pare rău. Îmi cer scuze la toate doamnele. A trebuit să facem chestia asta. Ne pare rău că v-am ținut în suspans și ați simțit lucrurile astea. Am primit multe mesaje, sunt femei care chiar au plâns pentru noi și încă o dată ne-ați dovedit că susținerea voastră este și afara casei. Noi chiar am fost și suntem altceva. Ne pare rău pentru chestia asta, chiar nu mai puteam să apărem pe site-uri care trebuiau să... astea sunt dedicate la ce se întâmplă acum în sezonul 8 și tot puneți postări despre noi. V-am dat oase, ați ros”.

