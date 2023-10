Mireasa sezonul 8, 23 octombrie 2023. Cine este Andy, noul concurent. Tânărul a venit tocmai din Italia

Andy, noul concurent al sezonului 8 Mireasa a intrat în casă în ediția de pe 23 otombrie 2023. Băiatul are 24 de ani și vine din Italia.

Anghel Andrei Iulian s-a născut în Curtea de Argeș, are 24 de ani și locuiește în Italia de 14 ani. Prietenii îi spun Andy. Tânărul a urmat studiile unei Facultăți în Italia.

„Planul meu de viitor este de a ajunge în București. Visul meu este de a vinde cultura italiană în termeni de pastă și vin. Știu că cei care au gustat pastele mele le-au apreciat”, a spus noul concurent din sezonul 8 Mireasa

Citește și: Mireasa sezonul 8, 23 octombrie 2023. O nouă concurentă a intrat în competiție, la petrecere. Cine este Luiza

Cine este Andy, noul concurent din Casa Mireasa

Tânărul a a avut 2 relații serioase până la cei 24 de ani ai săi. A doua iubită avea cu 10 ani mai mult decât el. „Ne-am despărțit pentru că în afară de partea pasională mi-am dat seama că nu avem multe puncte în comun. Nu am avut o relație cu o femeie din România, dar sunt curios să descopăr persoane. Fata potrivită pentru o relație cu mine mă gândesc că e independentă, educată, are personalitate putenrică. Să nu am certuri zi de zi. Mă simt pregătit pentru a întemeia o familie”, a spus Andy.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 23 octombrie 2023. Ce i-a reproșat Sergiu lui Madi la petrecere. Băiatul s-a aprins

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.