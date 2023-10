Mireasa sezonul 8, 23 octombrie 2023. O nouă concurentă a intrat în competiție, la petrecere. Cine este Luiza

La petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa, artista Maria Dragomiroiu le-a făcut concurenților o surpriză: o nouă concurentă. Luiza a avut o intrare inedită în competiție.

În emisia live de pe 23 octombrie 2023 Simona Gherghe a anunțat că o nouă concurentă a intrat în casa Mireasa.

La petrecerea de sâmbătă Luiza a venit îmbrăcată în costum popular și a cântat câteva melodii.

Maria Dragomioriu a venit cu o surpriză la petrecerea din casa Mireasa. Cum și-a făcut apariția Luiza, noua concurentă

„O să vă fac o surpriză. O să aduc o elevă de-ale mele să vă cânte. Am adus o fată frumoasă și talentată. Luiza”, a spus Maria Dragomiroiu.

„Mă numesc Alexandru Luiza, sunt din Buzău și am 24 de ani”, a spus fata.

„E singură. Ce zici, Luiza? Rămâi aici”, a spus Maria Dragomiroiu.

Simona Gherghe a precizat că doamna Maria Dragomiroiu a fost complice și că totul a fost regizat.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 20 octombrie 2023. Rezultatul cursei de eliminare dintre Bogdan și Marius. Publicul a eliminat, dar a si salvat

Cine este Luiza, noua concurentă din sezonul 8 Mireasa

Luiza lucrează ca barista și ca make-up artist Se consideră ambițioasă și prietenoasă. Tânăra de 24 de ani a absolvit doar liceul, pentru că și-a dorit să fie independentă și să muncească de la 18 ani. Luiza este pasionată de fotbal. A jucat 4 ani fotbal de performanță.

„Am plecat în străinătate la 19 ani. După ce m-am angajat la cafenea am întâlnit un băiat și am plecat amândoi în Anglia. Au fot momente foarte grele pentru mine. După 6 luni de relație băiatul respectiv m-a înșelat după ce eu mi-am lăsat familia și am plecat cu el. A întâlnit o fată. Ea mi-a scris ce se întâmplă. L-am iertat cu condiția să ne întoarcem în țară. Totul a fost ok, ne-am mutat singuri. După 3 ani m-a înșelat din nou. L-am prins cu o fată la 3 dimineața. Era în mașină pe bancheta din spate cu o femeie”, a povestit Luiza.

Luiza a spus că i-a atras atenția un băiat matur și liniștit din casa Mireasa.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.