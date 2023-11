Mireasa, sezonul 8. Ce a făcut Andy, imediat după ce a fost eliminat. Ce a transmis concurentul

În gala Mireasa de pe 17 noiembrie 2023, Andy a fost eliminat din sezonul 8 al show-ului de la Antena 1. Descoperă ce a făcut acesta, imediat după verdict.

Fiecare concurentă a sezonului 8 a scris pe foaie numele băiatului despre care consideră că nu își mai are rostul în casa Mireasa sezonul 8. Simona Gherghe a anunțat că cel care părăsește competiția este Andy/

La scurt timp după primirea veștii că a fost eliminat, tânărul a avut o reacție.

Ce a făcut Andy, imediat după ce a fost eliminat de la Mireasa sezonul 6. Ce a transmis acesta

Andy a fost concurentul pe care tinerele l-au votat pentru a fi eliminat, în emisiunea din 17 noiembrie 2023. Băiatul a mărturisit că este recunoscător pentru această experiență, dar și pentru tot ceea ce a învățat.

Imediat după ce a realizat că va părăsi casa Mireasa, concurentul a transmis un mesaj la camerele de filmat:

„Bună seara! Îmi doresc să vă mulțumesc pentru pachetul primit miercuri, voi ține câteva lucruri, dar restul le voi da băieților, pentru acea decizie pe care am luat-o cu toții împreună, de-a le dona mai departe. Nu vă ascund că îmi accept eliminarea, pentru mine aici situația s-a complicat puțin, pentru că am rămas fără sentimente pentru vreo fată din casă și singur începea să devină din ce în ce mai greu. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost lângă mine în tot acest parcurs, pentru că m-ați susținut cu bune și cu rele și să îmi cer și iertare față de toată lumea dacă vreodată prin comportamentul meu sau cu vorbele mele am jignit sau am supărat pe cineva. Îmi pare rău. Vreau să vă mulțumesc vouă și acestor persoane minunate cu care am împărțit experiența. Vă mulțumesc din inimă”, a declarat tânărul în fața camerelor.

Apoi, concurentul a fost invitat la „Capriciile iubirii”, unde a dezvăluit mai multe detalii despre el și despre experiența trăită de el la acest show.

„Experiența a fost una unică din orice punct de vedere și m-am simțit bine, și asta e cel mai important, să mă simt bine. În ultima perioadă au itnervenit anumite stări negative doar din pricina faptului că am rămas singurul băiat fără o direcție. M-am simțit foarte bine, nu las în spate vreo supărare sau ceva. Ăsta sunt eu”, a mai explicat tânărul.

„Am promis că voi contacta toți concurenții din casa Mireasa și voi încerca să îi văd, să îi contactez”, a mai adăugat acesta.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.