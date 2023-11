Mireasa, sezon 8. Adrian și Daria s-au întâlnit! Tânărul s-a apropiat de ea și a făcut gestul ce i-a luat prin surprindere pe toți

La Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 17 noiembrie 2023, Adrian a fost invitat în emisiune și chiar a avut ocazia să facă un gest ce i-a luat pe toți prin surprindere.

După scrisoarea trimisă de Adrian Dariei și după conversația avută după, iată că Adrian și-a făcut apariția la Mireasa - Capriciile Iubirii, ediția de pe 17 noiembrie 2023. Ceea ce a urmat i-a lăsat mască pe toți fanii emisiunii Mireasa, căci tânărul a recurs la un gest-surpriză față de Daria.

Adrian și Daria s-au întâlnit la Mireasa - Capriciile Iubirii! Tânărul s-a apropiat și a făcut gestul ce i-a luat prin surprindere pe toți cei prezenți

Povestea celor doi s-a complicat atunci când Adrian a trimis o scrisoare Dariei: „Sunt foarte dezamăgit de declarațiile tale de la Capricii. Am obosit de acest du-te – vino! Nici după presiunea plecării mele nu ai zis concret dacă vrei sau nu o relație. Nu ești sigură pe sentimentele tale și nu cred că poate fi ceva mai mult între noi. Cred că e mai bine să încetăm decât să avansăm și eu să depun mai multe sentimente. Mi-am dat seama că nu ești sigură de ceea ce vrei când ai ezitat la întrebarea doamnei Paula: Ce vei face afară când vor fi mai mulți băieți pe placul tău. Sau în momentul în care mi-ai spus că nu are rost să mă chemi în casă pentru că tu oricum vei ieși, iar aseară ai spus că-ți dorești să rămâi până la final. A existat o apropiere între noi doi acolo deoarece eram singuri. Afară lucrurile stau diferit. Nu vreau să-mi mai as sufletul călcat în picioare și să fiu refuzat”, a scris Adrian.

„Nu știam despre acest mesaj și nici nu vreau să cred! Vreasu să-i aud vocea”, a spus Daria, la Mireasa, Capriciile Iubirii, iar imediat Adrian a intrat în direct și i-a confirmat fetei că el a fost cel care a scris acele cuvinte.

Ulterior, cei doi au discutat și Daria chiar a mărturisit faptul că abia așteaptă să iasă din Casa Mireasa, pentru a-l revedea.

„Vreau să te sărut și să te văd în față! Mi-e dor de tine!”, a spus tânăra.

Tânărul a venit la Mireasa-Capriciile iubirii și a spus ce vorbe l-au deranjat și tânăra a fost nevoită să îi dea explicații, în ediția din 17 noiembrie 2023.

„Aseara ai zis că aștepți să ieși din casă să ne cunoaștem și azi ai zis că ești singură”, a spus el, deranjat de anumite vorbe ale tinerei, care s-a apărat și a spus că tot ce a vrut să spună a fost că, de fapt, ea e singura fată singură din casa Mireasa.

„Țin foarte mult la tine. Mi-ar plăcea din suflet să vii înapoi în casă, să încercăm ceva împreună”, a fost confesiunea făcută de concurenta de la Mireasa sezonul 8.

„Mai aveți doar câteva minute, profitați de ele, vorbiți și uitați că suntem noi aici”, a fost încurajarea făcută de Gabriela Cristea.

„Eu cred că tu știi ce simt eu, ceea ce am simțit din prima. Nu a fost ceva care să te ia prin surprindere. Nu m-am lăsat influențat de nimeni, chiar și afară. M-am întors că m-a deranjat ce ai zis”, a explicate el.

La un moment dat, Daria s-a apropiat de el. La fel a făcut și Adrian, care s-a apropiat și el de ea și cei doi s-au sărutat cu pasiune.

Cei doi au părut că au mai lămurit din lucruri, apoi s-au sărutat din nou și s-au îmbrățișat cu mult drag.

„Mă simt foarte singură în casă. Crede-mă, ușile alea nu mai au niciun farmec”, a mărturisit tânăra.