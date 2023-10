Mireasa sezonul 8. Claudiu, fratele lui Daniel, a intervenit pentru a explica ce a vrut să transmită prin intermediul scrisorii

Claudiu, fratele lui Daniel, a intervenit telefonic pentru a explica ce a vrut să transmită prin intermediul scrisorii.

”Știu că ești ambițios și vrei tot ce e mai bun pentru tine și pentru cei dragi ție. Ai grijă însă la metodele prin care ajungi la treaba asta. A fost ciudat și diferit când ne-am văzut ultima oară, poate din cauza camerelor, poate din cauza persoanelor care erau de față de parcă s-au transformat de când ești acolo. (...)

Să te gândești bine dacă fiecare ”te iubesc” pe care îl spui îți aduce ceea ce îți dorești. Să nu faci pași mari pe care să îi regreți, mai bine mici și siguri. Ce ai acum și ce trăiești este total diferit de cum vor sta lucrurile când vei reveni ”cu picioarele pe pământ”. Așa că, sfatul meu, este să trăiești experiența asta, dar să încerci să nu îți planifici viitorul în funcție de ea. Știu că ești prost și te îndrăgostești repede... asta poți să o faci zilnic. Pentru restul însă, ai nevoie de mult mai mult. Îți spun din experiență”, a notat fratele lui Daniel în scrisoare.

La Mireasa Capriciile Iubirii, Claudiu, fratele lui Daniel a explicat ce a vrut să transmită prin rândurile trimise.

”Noi când am fost acolo nici nu am avut foarte mult timp să vorbim, nouă tuturor ne place foarte mult de Ana. Chiar e o fată foarte ok, dar nu aș vrea să se grăbească, în patru luni să se însoare, gen. (...) Ei nici nu s-au certat”, a zis Claudiu, fratele lui Daniel.

”Așa a fost soarta, să se întâlnească într-o emisiune unde Daniel nu s-a dus să se însoare. Tot drumul când l-am dus, el a zis că e doar o experiență. Emisiunea asta e bazată pe chestia să se însoare, să-și găsească perechea. I-am zis ”Daniel, nu trebuie să câștigi concursul” (...) Dacă Daniel crede că Ana e aleasa lui și Ana îl iubește pe Daniel cum îl iubesc eu, atunci totul e perfect”, a mai punctat acesta.

Claudiu a afirmat că și-ar dori ca Daniel să simtă din suflet că iubește atunci când îi mărturisește Anei sentimentele. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

