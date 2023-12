Mireasa sezonul 8. Gestul lui Madi care a trezit ”furia” publicului Mireasa. Are legătură cu Horia

Madi a interacționat cu Horia în mediul online după ce a părăsit casa Mireasa. Sergiu susține că știe și că nu îl deranjează.

Horia reprezintă unul dintre cele mai arzătoare subiecte ale sezonului 8. Madi și Sergiu s-au despărțit în casa Mireasa, pentru scurt timp, după povestea cu Horia.

Imaginile arătau că ea și băiatul s-au ținut de mână, în scurta vacanță avută înainte ca fata să intre în casa Mireasa. Ba mai mult, acestea arătau și că ei au împărțit patul, contrar afirmațiilor lui Madi, care a zis că au existat două paturi în camera de hotel.

Cu toate acestea, Madi a susținut că erau doar prieteni, negând vehement că ar fi existat o relație amoroasă.

Recent, după ce s-a terminat sezonul 8 și Madi a devenit soția lui Sergiu, ea a interacționat din nou cu Horia. S-a întâmplat în mediul online și internauții au vrut să afle poziția lui Sergiu.

Nu s-au mulțumit cu explicațiile celor doi și au continuat să posteze comentarii la fotografiile publicate de Sergiu. Băiatul le-a șters pe toate.

Gestul lui Madi care a trezit ”furia” publicului Mireasa. Are legătură cu Horia

Madi și Sergiu au făcut un live pe Instagram în care au socializat cu susținătorii. Mulți dintre ei i-au spus că soția sa i-a dat like celebrului Horia.

”Salut, Sergiu. Madi i-a dat like lui Horia”, a scris cineva. ”De ce să nu-i dea? Eu nu sunt deranjat. Am fost aseară în mașină, Madi mi-a spus că i-a dat un like la poză.”, a răspuns imediat Sergiu.

„Suntem pe telefoane amândoi, vedem ce face unul și altul”, a adăugat și Madi. ”Eu știu ce face Madi, pe mine nu mă deranjează. Ce a fost a fost, aia e. Noi suntem bine, suntem amândoi căsătoriți, ne iubim în continuare”, a mai spus fostul concurent.

Madi și Sergiu au fost live mai bine de o oră, timp în care oamenii au vrut să îi știe părerea despre gestul partenerei sale.

”Nu ne interesează, pe mine m-au blocat. Nu ne interesează ce postează oamenii frustrați. Noi știm adevărul.”, a declarat Sergiu.

Pentru că unele persoane de pe live scriau jigniri, fostul concurent de la Mireasa a punctat: ”Stai un pic, Madi este soția mea, eu vă mulțumesc că ne apreciați, dar nu accept să vorbiți urât de soția mea”.

Mesajele referitoare la gestul lui Madi de a îi da like lui Horia continuau să curgă, iar ei au ținut să mai facă niște precizări.

”Nu ne interesează”, au zis Sergiu și Madi când au fost întrebați despre postările referitoare la gestul fetei de a îi da like lui Horia.

”Of, doamne, v-am spus, nu mai implicați alte persoane în discuție, vă rog frumos”, a spus Madi. ”Nu avem nicio explicație, nu e nicio cauză de la nimeni”, a adăugat și Sergiu.