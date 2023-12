Mireasa Confesiuni. Gabriela Cristea a analizat toate cuplurile din sezonul 8. Ce a spus despre fiecare pereche

În episodul 2 Mireasa Confesiuni, Gabriela Cristea a analizat toate cuplurile din sezonul 8 Mireasa. Iată ce a declarat despre fiecare pereche.

Gabriela Cristea, moderatoarea emisiunii Mireasa Capriciile Iubirii, a analizat perechile din sezonul 8 al show-ului matrimonial de la Antena 1.

Ce a spus Gabriela Cristea despre fiecare pereche din sezonul 8 Mireasa

Ana și Daniel

”Ana și Daniel... Eu i-am numit cuplul sirop pentru că ei sunt extrem de declarativi. Folosesc niște cuvinte pompoase, parcă scoase din o altă epocă. E frumos, nu știu dacă e bun sau rău. Dacă ei se simt confortabili, e bun pentru ei. Eu însă sunt omul care vorbește mai puțin și face mai mult. Le și spun de multe ori ”lăsați vorbele astea mărețe și treceți la fapte”, ceea ce s-a și întâmplat cu ei. Din punctul meu de vedere, sunt ok oamenii. Trebuie să-i țină și pe termen lung, asta e singura chestie pentru că au ridicat ștacheta foarte sus cu toate declarațiile astea, s-au hazardat în a declara multe lucruri și e posibil, când vor lăsa ștacheta mai sus pentru că nu ai cum să o ții așa tot timpul, să se întrebe cu ce au greșit sau ce s-a întâmplat. Una peste alta sunt niște oameni mișto, se merită unul pe altul”.

Madi și Sergiu

”Madi și Sergiu sunt un cuplu foarte frumos și decorativ vorbind și sufletește. El mi se pară însă mult prea sufletist, nu știu cum s-o spun în alt fel. Adică mi se pare că pune prea mult suflet și nu știe cum să fie așa, mai asumat. În schimb, Madi este foarte cerebrală. El ar trebui să fie un strop mai pragmatic. Oricum, sunt foarte frumoși și la un moment dat au avut o neînțelegere. Madi era nehotărâtă dacă să se căsătorească sau nu, au apărut și niște chestii din afară. Mă bucur pentru ei că au depășit momentul și au reușit să meargă mai departe.”

Bia și Robert

”La Bia și la Robert eu cred că o să fie o întreagă tevatură toată viața lor și nu mă refer acum la doamna Anina, probabil toată lumea o să se ducă cu gândul acolo. Mă refer la faptul că Bia este o tipă care știe să manevreze cuvintele și care le întoarce și le răsucește. Nici Robert nu se lasă. Atunci cred că vor face așa, un joc de ping pong unul cu celălalt. Dacă ei sunt fericiți așa, atunci să-i ajute Dumnezeu. În rest, să aibă suficient de multă înțelepciune ca să poată să se înțeleagă și cu cei apropiați.”

Ioana și Marius

”Ioana și Marius, un cuplu interesant. Ea foarte sensibilă și delicată, sper să nu fie mironosiță, una să spună și alta să gândească. El pare că a căzut în cursa lui Cupidon atunci când se aștepta mai puțin. El pare că s-a îndrăgostit fără să-și dea seama. Este genul despre care eu vorbesc foarte des în emisiunea, socoteala de acasă nu se nimerește cu cea din târg. Ioana, fata asta cu care el s-a găsit, nu este deloc prototipul pe care el și l-a făcut în cap. De cele mai multe ori, noi ne facem o imagine și ne trezim că avem o relație cu un partener care nu are nicio legătură cu imaginea. Cred că și asta e frumos în viață”

Daria și Adrian

”Daria și Adrian... da, sunt mulți care spun că poate din punct de vedere vizual nu s-ar potrivi pentru că ea este destul de impunătoare, ca atitudine, dar asta e și pentru că, înțeleg, ea a făcut balet, și ținuta ei este una așa cum impune tehnica de dans. El este înalt, dar destul de salcie așa, slăbuț. Acum, nici nu contează. Dacă ei simt că se potrivesc, slavă domnului că s-au găsit. Mie mi s-a părut că Daria este îndrăgostită, în momentul în care a plecat din casă am simțit că ea deodată a renăscut și a zis ”aoleu, ce am făcut, ce am pierdut?!”.”

Bogdana și Liviu

”Bogdana și Liviu s-au cumințit în ultima vreme. Câteodată mă iau prin surprindere, par prea cuminți în ultima vreme. Sper să-i țină (n.r. cumințenia).”

