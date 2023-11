Mireasa sezonul 8. Imagini de la plecarea lui Andrei. Cum au fost ultimele minute în casă

Andrei a fost eliminat din competiție în Gala din 3 noiembrie 2023, astfel că el a părăsit casa Mireasa.

Imagini de la plecarea lui Andrei. Cum au fost ultimele minute în casă

Ultimele minute în casa Mireasa le-a petrecut alături de ceilalți tineri și de mame. Pe rând, cu toții și-au luat la revedere de la fostul concurent.

Prima care l-a îmbrățișat a fost Daria. Fata l-a ținut strâns în brațe pentru câteva secunde. A urmat doamna Anina, care i-a oferit și un sfat lui Andrei. Următorii au fost Ana și Daniel, iar alți concurenți și-au luat rămas bun.

În platou, el a afirmat că va lua în calcul propunerea de a participa la următorul sezon Mireasa pentru a găsi fata visurilor lui.

Asta nu înseamnă, a dezvăluit Andrei, că nu își va da o șansă odată ieșit din competiție. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Ce a povestit Andrei de la Mireasa despre el

Andrei are 26 de ani și e din Bacău. ”Mă numesc Boghiu Andrei, am 26 de ani. M-aș recomanda ca o fire prietenoasă, caldă, recunoscător pentru tot ce am. Am copilărit în județul Bacău. (...) Din iunie am început un curs de rețelistică, l-am terminat cu succes. Am un loc care mă așteaptă în domeniul acesta.”, a povestit el.

După ce a absolvit Facultatea de Informatică Managerială, și-a dorit să fie independent financiar. A început să lucreze ca barman, spre nemulțumirea părinților. Se declară mândru pentru ce a realizat.

Cea mai lungă relația a fost de un an. După 5-6 luni au plecat în UK și curând și-au dat seama că interesele sunt diferite. El era concentrat pe muncă, ea și-ar fi dorit mai multă distracție și mai multă atenție.

