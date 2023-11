Mireasa sezonul 8. Reacția lui Liviu după ce Bogdana i-a numit ”proști” pe cei din familia lui. Ce a avut de spus

Bogdana i-a jignit pe bunica și tatăl lui Liviu în timpul Galei de vineri, 3 noiembrie 2023. Iată ce părere are iubitul ei.

În Gala de vineri, 3 noiembrie 2023, Liviu a vorbit cu bunica Paula, iar doamna Lucica cu soțul său, domnul Ion.

Cei doi părinți încercau să ia o decizie în privința buletinului Bogdanei, după ce Liviu le-a propus să o ia în spațiu. Aceștia s-au interesat de implicațiile legale și au decis să nu o ajute pe iubita fiului.

Ba mai mult, domnul Ion consideră că tinerii ar trebui să se mai cunoască și să nu se căsătorească la Mireasa.

”Să ne gândim, dacă ea se aprinde, se aprinde și Liviu, ce viață vor avea împreună dacă sunt două pietre tari”, a spus domnul Ion.

Domnul Ion și doamna Paula, bunica lui Liviu, au discutat comportamentul fetei și Bogdanei nu i-a plăcut ce a auzit.

În timpul materialului, ea i-a numit ”proști” pe toți cei care discutau. ”Ce proști”, a spus concurenta. ”Lasă că m-au jignit și ei destul”, a zis ea când Simona Gherghe i-a cerut socoteală pentru jignirea adusă posibilei viitoarei sale familii.

Reacția lui Liviu după ce Bogdana i-a numit ”proști” pe cei din familia lui. Ce a avut de spus

”Da... Asta s-a întâmplat astăzi (n.r. Bogdana i-a numit proști pe cei din familia lui Liviu). Situația durează de aproape două săptămâni sau de o săptămână, de când durează. Noi știm ce am greșit, suntem conștienți. Uitați, haideți să ne înțelegem. Un om nu o să se schimbe niciodată. Nici eu, nici Bogdana, criticându-l. Niciodată. Ori te abții și nu mai spui nimic și-l lași în ritmul lui, ori...”, a spus Liviu în emisia Mireasa Capriciile Iubirii din 3 noiembrie 2023.

”Ei au început, noi am gestionat situația prost. Nu am avut nicio relație până să primesc scrisoarea aia. Nu eram jigniți. Când am primit scrisoarea aia, eu m-am gândit că am trimis-o pe fata asta că o iubesc și vreau să-mi fie soție și familia mea aduce niște controverse care nu își au rostul. (...) Eu toată viața mea m-am bazat pe instinct, nu m-a înșelat niciodată. Știu ce femeie am lângă mine și mi-a dovedit”, a mai punctat concurentul de la Mireasa.

El a afirmat că relația lor îi privește doar pe ei și ar prefera să nu mai fie emise păreri în privința posibilei lor căsătorii.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

