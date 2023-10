Mireasa sezonul 8. Reacția lui Liviu la sancțiunile primite pentru că a încălcat regulamentul. Ce a avut de spus

Liviu de la Mireasa sezonul 8 a oferit prima reacție după ce a aflat sacțiunile primite pentru că a încălcat regulamentul. Iată ce a avut de spus.

În ediția Mireasa din 2 octombrie 2023, Liviu a aflat ce sancțiuni primește după ce a încălcat regulamentul în mod repetat după Gala de vineri.

Simona Gherghe a anunțat sancțiunile: ”Descalificarea e o variantă și ne-am gândit mult la treaba asta. Cred că ar fi cea mai simplă cale să-ți arăt ușa din spate, am mai făcut-o. (...) Ție ți se dă o șansă să începi un tratament pentru gestionarea furiei, parte din sancțiunea pe care producția ți-o dă sunt cel puțin 5 ședințe de management al furiei.

O să plătești tot ce ai spart, indiferent ce se va întâmpla în acest show tu nu vei avea imunitate. Dacă se va întoarce Bogdana contează doar de comportamentul tău. La prima abatere, oricât de mică va fi, vei părăsi casa Mireasa, indiferent dacă iubita ta e aici sau nu.”

Reacția lui Liviu la sancțiunile primite după ce a încălcat regulamentul

La Mireasa Capriciile Iubirii, Liviu a oferit prima reacție după ce a aflat pedeapsa primită pentru că a încălcat regulamentul.

”Mi se pare normal să plătesc daunele. Ăsta (n.r. faptul că va face terapie) este un premiu pentru că eu consider că am nevoie. Am dat dovadă de niște lucruri de care îmi dau seama că nu sunt ok.”, a afirmat Liviu.

În conversația cu Gabriela Cristea, concurentul a punctat că are un comportament copilăresc și a promis că va lucra la modul în care reacționează.

”Am considerat că nu am fost înțeles că vreau să plec vineri și că a fost o răutate din partea publicului să țină aici... Gesturile nu m-au ajutat cu absolut nimic, automat să-mi eliberez furia, dar prostește, într-un mod prostesc am făcut chestia asta”, a explicat el.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

