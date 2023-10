Mireasa sezonul 8, 2 octombrie 2023. Bogdan, poveste întunecată din trecutul lui. Nici mama nu știa de problemele cu poliția

Bogdan i-a povestit mamei sale o situație întunecată din trecutul lui. Doamna Crina a fost șocată.

După ce s-a despărțit de Andreea, afectat fiind, Bogdan i-a povestit mamei detalii tulburătoare din trecutul său.

Bogdan, poveste întunecată din trecutul lui. Nici mama nu știa de problemele cu poliția

”Știi că am avut plângere la Colegiul veterinarilor din Zalău? Pentru o ...., veneau numai mașini și o duceau. Pentru a se scoate în fața mamei, că a venit moartă acasă, mi-a făcut plângere. Mama ei m-a luat într-o cameră și și-a cerut scuze că mi-a făcut plângere, că a zis că i-am dat droguri, că vând droguri. Am dosar deschis din septembrie, anul trecut, de la Poliția Criminalistică. Am fost chemat în vară, toată poliția m-a anchetat și cercetat și nu am făcut nimic”, i-a povestit Bogdan mamei sale pe terasă.

După aceea, s-a retras plângând în dormitor. Andreea apărea și încerca să-l liniștească. Bogdan profita de asta pentru a se destăinui din nou.

”Am un an cu suspendare, am dosar, nu le-am zis alor mei. Am auzit povești de la tata, de la un prieten a lui tata, cum că eu aș fi drogat fete, că le-am violat”, a povestit Bogdan plângând.

El spune că fata ar fi mințit spunând că el i-a dat să bea și i-a pus ceva în băutură. Dureros, a mai menționat Bogdan, e că și tatăl lui a crezut presupusele minciuni.

”M-am expus fără să-mi dau seama de riscuri. E important să ai grijă cu cine umbli. Eu tot timpul am fost familist. După ce am divorțat, am început să ies mai mult, să mă duc la petreceri.”, a spus Bogdan în emisia live din 2 octombrie 2023.

Doamna Crina nu știa aceste lucruri, însă crede că Bogdan a pregătit-o în ultimele luni.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

