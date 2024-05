Mireasa sezonul 8. Horia a lansat piesa despre povestea trăită cu Madi înainte de Mireasa. În ce ipostaze apare fata în clip

Horia a lansat o piesă dedicată poveștii trăite cu Madi, în care face referire la concediul avut înainte ca tânăra să intre în casa Mireasa.

În emisia Mireasa de pe 8 noiembrie 2023 a fost adus pentru prima dată în discuție numele lui Horia, un bărbat despre care Madi a susținut că este „un simplu prieten”. La vremea respectivă, ea a recunoscut că a fost în vacanță cu Horia, înainte de a intra în casa Mireasa.

Fosta concurentă de la Mireasa afirma că deși au fost în vacanță, au dormit în camere diferite și între ei nu a existat mai mult decât o prietenie.

Pe profilul public de Instagram al fetei sunt poze cu ea în locul în care Horia a făcut filmulețul pentru castingul emisiunii. De asemenea, tot Madi a publicat imagini din vacanța de la Sibiu, unde a spus că a stat în cameră cu Horia, dar au avut paturi separate. În imagine se observă clar că a fost un pat matrimonial.

În Finala Mireasa din decembrie 2023, Madi și Sergiu s-au căsătorit civil. Invitați la Mireasa Confesiuni, fata afirma că a vorbit cu Horia de Anul Nou. Sergiu, soțul ei la vremea respectivă, afirma că nu a fost deranjat.

Însă, doar câteva săptămâni mai târziu, anunțau că s-au despărțit. Niciunul nu a vrut să spună motivul, iar telespectatorii Mireasa s-au gândit că și Horia are o legătură. Madi a negat, dar mama lui Sergiu a dat de înțeles că este adevărat.

Mireasa sezonul 8. Replica lui Sergiu după ce Horia a lansat piesa ce pare dedicată poveștii trăite cu Madi

La scurt timp după despărțire, Madi anunța că a reluat legătura cu Horia, susținând în continuare că sunt doar prieteni. Ba mai mult, spunea că băiatul i-a cerut să ia parte la un proiect.

Pe 22 mai 2024, tânărul a lansat o piesă în care o menționează pe Madi, care apare și în clip. În imagini, cei doi par apropiați, se țin de mână. La un moment dat, el o ține strâns în brațe și pare că îi șoptește ceva la ureche. De asemenea, în altă secvență, o ridică în brațe și o învârte.

Această melodie pare dedicată poveștii lor, iar versurile fac referire inclusiv la scandalul declanșat de dezvăluirile cu privire la legătura lor. Horia se numește ”cel mai bun prieten”, deși unul dintre versurir spune ”Îți dăunează grav depărtarea de iubire”, iar în refren menționează că ”Ai fost visul meu de-o vară”.

”Dacă ai probleme vreau să fac parte din ele

Ca un scut de apărare te protejez de rele

La munte pe trasee cu tine vroiam să fiu

Și ne țineam de mână în Piața Mare din Sibiu

Se anunță descărcări seara la televizor

Capriciile mă chinuie nu pot deloc să dorm

Necunoscuți hiene vor mereu să mă atace

Tot felul de mesaje "să o lași pe Maddi în pace!"

Mă întreb oare dacă te gândești la mine

Suntem croitorie ne împletim ca două fire

Îți dăunează grav depărtarea de iubire

Nimeni nu te înțelege ăștia vor doar să dezbine

Am auzit am auzit că sunt minciuni

Am auzit de toate am auzit că-s pur ficțiuni

Cel mai bun prieten o să mă ai mereu aproape

La fel ca îngerii din noapte”, sunt versurile care descriu povestea lui Horia și a lui Madi.

