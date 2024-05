Mireasa sezonul 8. Replica lui Sergiu după videoclipul muzical în care Madi și Horia apar foarte apropiați. Ce a dezvăluit

Horia și Madi apar împreună în videoclipul piesei despre legătura lor. Sergiu a reacționat.

În cursul serii de 22 mai 2024, Horia a lansat piesa ”Un vis de o Vară”. Madi apare nu doar în videoclip, ci numele îi este menționat și în versuri. Melodia pare să fie despre ce au trăit împreună în concediul de dinaintea intrării fetei la Mireasa.

Replica lui Sergiu după videoclipul muzical în care Madi și Horia apar foarte apropiați. Ce a dezvăluit

Sergiu a reacționat după ce piesa și videoclipul au fost publicate pe Youtube. În imagini, Madi și Horia par foarte apropiați, deși au susținut mereu că au fost doar prieteni.

Piesa se numeste ”Un vis de o Vară” și o menționează pe Madi, făcând referire inclusiv la numele emisiunii Capriciile Iubirii.

”La munte pe trasee cu tine vroiam să fiu

Și ne țineam de mână în Piața Mare din Sibiu

Se anunță descărcări seara la televizor

Capriciile mă chinuie nu pot deloc să dorm

Necunoscuți hiene vor mereu să mă atace

Tot felul de mesaje "să o lași pe Maddi în pace!"

Mă întreb oare dacă te gândești la mine”, sunt câteva dintre versurile piesei.

Citește și: Mireasa sezonul 8. Horia a lansat piesa despre povestea trăită cu Madi înainte de Mireasa. În ce ipostaze apare fata în clip

Fostul soț al lui Madi, Sergiu, a postat un mesaj pe contul său de Instagram. El susține că Horia este unul dintre motivele pentru care căsnicia lor a ajuns la final într-un timp atât de scurt.

”Vă salut cu drag pe toți. Vreau să liniștesc pe toată lumea, deoarece s-a pornit din nou o avalanșă. Eu abia am ajuns acasă și pur și simplu am primit o mulțime de mesaje din partea dvs. referitor la fosta mea soție. Da, am aflat chiar în ziua divorțului de la ea că are o colaborare în ciuda tuturor persoanelor cu domnul X. Nu am întrebat ce fel de colaborare, nu m-a interesat, dar am aflat de la voi ca par destul de apropiați și fericiți în clipul respectiv. Nu mă interesează, nu mă afectează cu absolut nimic! Suntem doi oameni liberi și da, unul dintre motivele pentru care relația noastră s-a încheiat este și acesta”, a zis Sergiu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările