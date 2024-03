Băieții s-au votat între ei în Gala de vineri, 1 martie 2024. Iată ce nominalizări au făcut și pe cine au propus pentru eliminare.

Băieții au făcut, din nou, nominalizări. Iată ce alegeri au făcut tinerii de la Mireasa sezonul 9.

Mireasa sezonul 9, 1 martie 2024. Băieții s-au votat între ei. Cine e în pericol de eliminare

Doi băieți sunt în pericol de eliminare, după ce concurenții au făcut nominalizări în Gala de vineri, 1 martie 2024.

Tinerii au fost rugați să aleagă un tânăr pe care nu îl mai doresc în competiția matrimonială de la Antena 1.

Iată ce alegeri au făcut:

Albert - Liviu

”În continuare văd așa niște mici înțepături, încât să mă stârnească la anumite conflicte”, a zis Albert.

Alexandru - Cristi

”Te-am auzit mereu că îți dorești să pleci, să nu te-ai acomodat. Chiar îmi pare rău”, a zis Alexandru către Cristi.

Cristi - Dediș

”Nu-l mai văd cu nicio fată din casă”, a explicat Cristi.

Cristian - Albert

”A făcut prea puține pentru locul pe care e. În același timp, consider că sunt printre puținii care au curaj să facă asta. Semnal de alarmă”, a punctat Cristian.

Dediș - Albert

”Am zis că nu o să-l voteze nimeni, că o fac doar eu”, a zis Dediș.

Liviu - Cristi

”Și-a exprimat această dorință, a zis că nu se vede cu nicio fată din casa Mireasa”, a explicat Liviu.

Valentin - Dediș

”Mi-a demonstrat că nu poate trece de acest pas cu două femei”, a explicat Valentin.

Khaled - Valentin

”Singurul motiv, am luat un singur criteriu, cu cine am fost luat cel mai lung, când am zis eu ceva întotdeauna a avut de comentat”, a zis Khaled.

”Asta înseamnă că Dediș, Cristi și Albert sunteți la egalitate de voturi”, a spus Simona Gherghe.

Pe ultimul loc a fost Cristi, așa că el a intrat în cursa de eliminare alături de băiatul de pe penultimul loc, adică Valentin.

