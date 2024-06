Maria s-a arătat foarte afectată după ce doamna Iuliana s-a supărat pentru că tânăra i-a răspuns pe un ton răstit.

Maria a plâns jumătate de zi după ce Ștefan a discutat cu ea despre reacția la adresa doamnei Iuliana.

Mireasa sezonul 9, 12 iunie 2024. Maria, în lacrimi după reacția nervoasă la adresa doamnei Iuliana

Maria a plâns și spune că se simte oaia neagră a casei Mireasa. Fata a avut o discuție cu Ștefan despre reacția nervoasă pe care a avut-o la adresa doamnei Iuliana.

Aflați pe terasă, Maria îi spunea că îi este foarte greu, că se abține mult și că e tensionată din cauză că e ”obligată” să relaționeze cu oameni cu care nu rezonează.

”Mereu mi-am asumat când am greșit. Niciodată nu am dat vina pe factorii externi. De data asta, consider că sunt și eu om, și fiecare om ar trebui tratat cu toleranță, cu ochii închiși. De multe ori am închis ochii să nu vorbesc anumite lucruri aici pentru că nu vreau să te pun într-o postură proastă”, a spus tânăra.

Maria consideră că și doamna Iuliana interpretează greșit anumite gesturi ale ei: ”M-am simțit foarte prost, am și eu o mamă acasă și am și un tată, un frate, știu cum sunt ei când eu sunt așa. Eu nu am încercat niciodată să mă victimizez, să-mi caut justificări și scuze. Tocmai că am mult respect. Mai ales când e vorba de așa subiect sensibil, când mă gândesc unde poate decurge și în ce lumină ai putea fi pus, prefer să tac.”

În emisiunea de azi, 12 iunie 2024, Maria a continuat pe același ton. Cu ochii în lacrimi și vocea tremurândă, ea reafirma că s-a simțit prost și că Ștefan ar fi putut trece peste acel moment.

”Încerc să fiu bine. Am spus de la bun început că nu am reacționat cum trebuia, dar mi se pare că s-a scos prea mult în evidență asta”, a zis Maria în lacrimi.

