Mireasa sezonul 9, 14 februarie 2024. Apropieri între concurenți la panica de la miezul nopții! Un nou cuplu s-a format

Panica de la miezul nopții i-a apropiat pe câțiva dintre concurenți. Un nou cuplu s-a format.

La miezul nopții, s-a stins lumina și în 15 secunde, concurenții au trebuit să aleagă în ce casă vor să petreacă noaptea.

Laura, Eliza, Andrada și Cristina au mers în casa băieților. Doar Liviu și Valentin au mers în casa fetelor.

În acest timp, Iuliana a fost la spital pentru că a avut o problemă stomatologică. Când a revenit, a găsit băieții în dormitoarele fetelor și nu a înțeles ce se petrece.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 14 februarie 2024. Scandal în casa fetelor și a mamelor în urma unui task. Ce s-a întâmplat

Valentin a dormit cu Antonia, în timp ce Liviu a ocupat patul Andradei, care e lipit de al Valentinei. Liviu a ținut-o în brațe pe Valentina, în timp ce între Antonia și Valentin au existat apropieri mai mari.

Aceștia au stat lipiți unul de altul, în timp ce băiatul o mângâia pe coapsă, pe mână, pe cap și o pupa. Liviu a făcut haz de situație și le-a făcut vânt cu un carton tuturor celor in dormitor.

Valentin a sărutat-o pe Antonia. Cei doi formează un cuplu

Mai târziu, Valentin a început să o sărute pe umăr și pe ureche pe Antonia. Nici Liviu nu avea stare și o tachina pe Valentina. La un moment dat, lumina s-a aprins, iar Valentin și Antonia s-au acoperit cu pilota.

Ulterior, Iuliana a revenit în casă și s-a oferit să-i dea un tricou lui Liviu. În cele din urmă, băiatul a dormit între Valentina și Iuliana. În emisia live, Iuliana a afirmat că și-a dorit să doarmă cu fiul doamnei Viorica. Ea a primit un buchet de flori de la el.

Odată stinsă lumina, Valentin a continuat să o tachineze pe Antonia și între ei a existat un sărut.

Întrebați dacă se declară un cuplu în casa Mireasa, Antonia și Valentin au răspuns afirmativ: ”Eu m-am gândit la sfaturile dumneavostră, doamna Simona. Am făcut ce am simțit. Am spus că-mi place Valentin, m-am emoționat de la imaginile alea. Îmi pare rău, mami, nu trebuia să vezi așa ceva. Noi chiar avem o chimie, semănăm extrem de mult și Valentin îmi place foarte mult”.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 13 februarie 2024. Un nou task a provocat hohote de râs. Ce pereche a câștigat proba