Adriana, noua concurentă de la Mireasa, are 23 de ani și va intra în Gala de vineri în competiție.

Sigură pe ea, Adriana a intervenit telefonic la Mireasa. În ediția din 14 martie, ea a dezvăluit că a studiat marketing și acum este în anul 2 la Universitatea Politehnică din București.

Mireasa sezonul 9, 14 martie 2024. Adriana, noua concurentă, a intervenit telefonic. Ce a dezvăluit despre ea

Adriana este noua concurentă de la Mireasa. Aceasta intră în curând în casă, unde speră să găsească un bărbat înalt, familist și sincer.

Iată ce a spus în timpul intervenției telefonice din finalul emisiunii de azi, 14 martie 2024.

”Sunt foarte încântată să particip telefonic alături de voi. Am 23 de ani, am terminat Facultatea de Marketing, în prezent sunt studentă în anul 2 la Politehnică. Îmi place să călătoresc, să petrec timpul liber alături de familie. Băiatul trebuie să fie înalt, cu un aspect fizic plăcut, familist, loial, sincer. M-am uitat în ultimele zile la Mireasa. Momentan nu am pus ochii pe niciun băiat. Țin să-i cunosc în casă”, a spus Adriana, noua concurentă.

