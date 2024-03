Simona Gherghe a anunțat că doi concurenți, care au vorbit în afara casei, acum formează un cuplu la Mireasa. Iată despre cine e vorba și ce spun ei.

Bomba zilei! Doi concurenți, care acum formează un cuplu, ar fi vorbit în afara casei Mireasa. A fost anunțul făcut în emisiunea de joi, 14 martie 2024.

Doi iubiți ar fi vorbit încă de când erau în afara casei. Cine sunt

Laura și Cristian de la Mireasa sezonul 9 au discutat în urmă cu ceva timp să se întâlnească în emisiune. Ei au conversat pe o rețea de socializare.

”Ți-am dat mesaje, m-am dat la tine. Țin minte că te-am întrebat ce faci, ce plan ai”, a zis Cristian. Laura și-a reamintit că au discutat și că i-a spus că e din Ploiești. Băiatul i-a scris și a doua zi. Fata și-a reamintit perfect ce au discutat atunci.

A reținut inclusiv motivul pentru care el i-a zis că a fost nevoit să spele mașina, precum și că i-a trimis un mesaj vocal.

”Când am aflat că vii aici, cu o zi înainte, zic că nu are cum. Maria știe, eram cu ea. I-am zis că mi-ai scris, doar ei. I-am zis că nu am vorbit nimic, am vrut să văd dacă știi, dacă îți amintești.”, a afirmat Laura în discuția cu iubitul ei.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 14 martie 2023. Doi iubiți au vorbit când erau în afara casei, înainte să vină la emisiune. Cum explică

”Mâncam shaorma și vorbeam cu tine. Cred că aveam chef în dimineața aia. Am fost demoralizat când mi-ai zis că ai plecat”, a rememorat Cristian.

În august ar fi avut loc discuția pe care Laura a negat-o în urmă cu câteva săptămâni, când Simona Gherghe a întrebat dacă se știau sau dacă au vorbit.

Întrebată de ce nu a recunoscut atunci, Laura a zis că nu și-a mai amintit. Însă îi povestise Mariei cu doar o zi să intre în casă despre acest lucru. Iată ce explicații a dat.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 12 martie 2024. De ce a plâns Maria după intervenția telefonică a tatălui lui Albert. Ce i-a spus acesta