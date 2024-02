În timpul unui joc, Maria și Albert s-au pupat. Iată ce au declarat cei doi în ediția din 16 februarie 2024.

Maria și Albert au recunoscut că se plac reciproc în Gala Mireasa de vineri, 16 februarie 2024. S-a întâmplat după ce s-au pupat reciproc în timpul unui joc.

Mireasa sezonul 9, 16 februarie 2024. Pupic între Maria și Albert. Cum explică cei doi tineri

Concurenții au jucat adevăr și provocare. Cristina a provocat-o pe Maria să-l pupe pe Albert pe gât. Aceasta a făcut provocarea, fără să protesteze.

Nu la fel s-a întâmplat când Șervan a fost provocat să o pupe pe Maria. Ea a vociferat și a refuzat.

Nici Albert nu a refuzat când a fost provocat să o pupe pe buze pe Maria.El a primit două provocări, fie să o pupe pe Andrada, fie pe Maria pe buze. El a optat pentru Maria. Inițial, fata a ezitat, dar apoi a fost de acord.

”Da, am afinități”, a spus Maria. ”Am spus deja, cu Andrada am o relație de prietenie. Am afinități. Maria este o fată frumoasă”, a spus și Albert.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 8. Madi, noi informații bombă după despărțire. A fost să-și ia lucrurile de la Sergiu

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.