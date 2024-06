Mireasa sezonul 9, 26 iunie 2024. Maria Lungu a dormit în casa băieților și a discutat cu Cristian. Ce și-au spus foștii iubiți

Maria Lungu și Cristian au purtat o discuție în noaptea petrecută în casa băieților.

Maria Lungu a dormit în casa băieților. Aceștia au mustrat-o pentru că și-a spus părerea despre mai multe persoane, precum Laura și Delia.

Cristian a refuzat să dialogheze cu Maria Lungu, fosta lui iubită, iar aceasta a conversat cu Liviu, care a tachinat-o. Însă, la un moment dat, fostii iubiți au rămas singuri și au purtat o discuție.

”În momentul în care am vorbit cu Maria, am ezitat pentru că nu vreau să-i fac rău Antoniei, dar dacă vrei să ai o discuție și putem, cât de cât, să ajungem la o înțelegere, discutăm, cu cărțile pe masă. În acest timp, focul și flacăra asta a fost ținută de public. Am fost eu întrebat, a fost întrebată, mereu oamenii au vrut altceva. Da, oamenii au vrut să ne vadă împreună”, a zis Cristian.

”Sunt multe pe care le știm și nu cred că este cazul să le discutăm”, a zis Cristian. Maria i-a transmis că vor să aibă o discuție calmă.

”Exceptând posesivitatea, mereu te-am vorbit de bine, frumos”, a insistat Cristian. ”Nu vreau să mă vorbești în niciun fel”, a zis și Maria.

Băiatul i-a replicat că l-a atacat prin clipurile făcute de Tiktok. ”Dacă noi avem discuția asta, scapi de mine definitiv. Și eu la fel. Vreau să faci o promisiune, indiferent unde ajungi, nu mai aduci numele meu”, a punctat Maria.

Iubitul Antoniei nu a vrut să promite nimic fostei iubite. Cristian crede că Maria are sentimente pentru ea. ”Dacă eu aveam sentimente pentru tine, nu te atingea nicio femeie. Ne-am văzut recent și am vorbit prietenește. Puteam să modelăm în ce fel voiam situația”, a negat Maria.

”Noi am avut relația asta cu 3-4 ani în urmă, în care s-au întâmplat lucruri. Vreau să cred că am evoluat amândoi și putem avea o discuție. Te-am întrebat ce simți pentru ea și ce simți pentru mine. Te-am întrebat ce simți pentru ea că îi permiți să vorbești așa cu mama ta. Nu îți spun să te desparți”, a zis Maria.

Cristian a invitat-o să își vadă de treaba ei. Întrebat dacă ai vreo curiozitate, băiatul a vrut să știe dacă a mâncat. Atunci ea i-a spus că nu, pentru că i-a zis mamei lui să nu îi mai gătească.

”Ești mare femeie. Da și nu”, a zis tânărul. Ulterior, discuția a continuat de pe terasă. ”Crezi că m-aș potrivi cu Albert?”, a spus Maria. Cristian s-a arătat deranjat, spunând că înțelege unde vrea ea să ajungă.

Atunci fosta iubită a punctat că i-a fost scârbă să-l sărute ultima dată când s-a întâmplat. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.