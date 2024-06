În Gala de vineri, 14 iunie 2024, am aflat ce cuplu intră în cursa de eliminare alături de Vlad- Iuliana și Laura- Albert.

În Gala de vineri, 14 iunie 2024, am aflat ce cuplu intră în cursa de eliminare alături de Vlad- Iuliana și Laura- Albert. | Antena

Telespectatorii au avut la dispoziție o săptămână pentru a vota cel mai slab cuplu din sezonul 9 Mireasa.

Cele mai multe voturi au primit Maria și Ștefan. Cei doi au intrat în cursa de eliminare și și-au spus părerea despre alegerea publicului.

Mireasa sezonul 9. De ce cred Maria și Ștefan că publicul i-a votat drept ”cel mai slab cuplu”

Maria-Ștefan, Laura-Albert și Iuliana-Vlad sunt în pericol să părăsească competiția Mireasa. Acestea sunt cele trei cupluri care au intrat în cursa de eliminare.

”Eu, sinceră să fiu, mă așteptam și încă de vinerea trecută, eu am și vorbit cu fetele în casă și am spus că eu și Ștefan ne vom alătura acestei curse de eliminare. Am avut o presimțire. Bineînțeles că nu zic asta (n.r. că se numără printre cele mai slabe cupluri din casă). Automat că eu simt că avem un cuplu destul de sudat și destul de puternic, dar m-am gândit cum votează susținătorii, cum o să fie. Mi-am făcut eu niște filme”, a zis Maria.

”Am avut un conflict cu un cuplu care are niște susținători puternici în spate. Având în vedere că susținătorii lor îi susțin pe ei și le place foarte mult ceea ce văd, pe noi că ne văd puternici și nu ne suportă, au dat în noi ca să mergem în cursa de eliminare.”, a intervenit Ștefan.

”Noi asta considerăm, că susținătorii altora ne-au votat pe noi. Ideea este că noi suntem câștigați”, a punctat concurenta.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

Citește și: Mireasa sezon 9, 22 aprilie 2024. Albert și Ionela s-au sărutat. Cei doi formează un cuplu

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.