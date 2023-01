Miruna de la Mireasa, dezvăluire surprinzătoare după divorțul de Cosmin. Ce a recunoscut

Miruna și Cosmin, câștigătorii sezonului 6 Mireasa, au divorțat în mod neașteptat după doar o lună de mariaj, deși cuplul lor se bucura de susținerea admiratorilor emisiunii. Fosta concurentă și-a luat recent urmăritorii din mediul online prin surpridere, după o mărturisire sinceră, legată de relația lor.

Miruna a recunoscut că îi simte lipsa lui Cosmin, cu toate că despărțirea dintre ei a venit pe fondul infidelității ei. Aceasta a dezvăluit de curând că motivul real al despărțirii lor a avut la bază înșelatul, mai exact după ce ea l-a contactat pe Luță, fostul ei partener. Cosmin a văzut mesajele și a decis să plece din locuința lor.

Miruna de la Mireasa, dezvăluiri despre despărțirea de Cosmin

După câteva săptămâni de la aflarea incidentului, Miruna organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe rețelele de socializare, iar urmăritorii săi și-au dorit să afle și mai multe dedesubturi din relația ei cu Cosmin.

Un internaut curios a întrebat-o pe fosta concurentă a show-ului dacă mai are sentimente Cosmin, iar răspunsul ei a fost unul cât de poate de sincer. Miruna a recunoscut fără rețineri că îi simte acestuia lipsa. „Clar că îi simt lipsa după atâtea luni”, a scris Miruna de la Mireasa pe rețelele de socializare.

Cosmin, primele declarații după ce Miruna a recunoscut infidelitatea

Cosmin de la Mireasa a oferit și varianta sa de poveste, vorbind pe marginea situației dintre el și Miruna. Fostul concurent a văzut imaginile în care Miruna a recunoscut că i-a fost infidelă, totul ducând la mariajul eșuat. Cosmin a susținut însă că, deși a rămas cu o mare dezamăgire, nu regretă deciziile pe care le-a luat deoarece la vremea respectivă au fost exact ceea ce și-a dorit.

„În astea patru luni parcă au trecut 2 ani. Emoții combinate cu tristețe, cu dezamăgire. Revăzând aceste imagini - s-o spun pe românește - am fost și prost în anumite situații, dar am făcut mereu ce am vrut și ce am simțit eu.

Putea să mi se pună toată România în cap, să-mi spună „nu face asta” și eu în continuare aș fă făcut ceea ce aș fi simțit, cum am și făcut-o”, a mărturisit Cosmin.

Cum explică Miruna situația dintre ea și Cosmin

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a recunoscut motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit. „Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani.

Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță.

Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (..)

Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire.

Mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna.