Mireasa sezon 6. Miruna a răspuns la întrebări incomode despre Cosmin și Luță: ”Te-ai văzut cu fostul?”

După ce a primit o mulțime de critici pentru felul în care relația cu tânărul Cosmin s-a încheiat, Miruna a răspuns curiozităților celor care îi urmăresc activitatea în social media. Iată care sunt cele mai îndrăznețe întrebări și cum a răspuns fata:

Miruna a răspuns la întrebări incomode despre Cosmin și Luță: ”Te-ai văzut cu fostul?”

”Te-ai văzut vreodată cu fostul tău de când te-ai despărțit de Cosmin?”, a vrut cineva să știe. Miruna a fost clară: ”Nu există”, astfel ea neagă că ar fi avut o întâlnire cu celebrul Luță, bărbatul însurat cu care tânăra a avut o relație în trecut și pe care l-a căutat la câteva săptămâni după ce a ieșit din competiția Mireasa.

Altcineva a vrut să știe dacă Miruna a vorbit cu doamna Adriana și răspunsul a fost negativ. ”Îl mai iubești pe Cosmin?”, a fost o altă curiozitate pe care fosta concurentă de la Mireasa sezon 6 a lămurit-o: ”Sunt sentimente încă, normal”.

Poate cel mai așteptat răspuns a a fost la întrebarea ”Ai rămas cu Luță împreună?”, iar Miruna s-a amuzat copios pe seama acesteia: ”Nu”, a notat ea și a pus patru emoticoane de râs.

Citește și: Mireasa sezon 6. Anunțul făcut de doamna Adriana pe internet. Ce a postat pe contul său de Instagram

Un alt internaut a vrut să știe dacă Miruna regretă ”măcar puțin” că nu a adat o șansă reală căsătoriei cu Cosmin. ”Nu am regrete în viață. Așa a fost să fie”.

Deși spunea că are sentimente pentru Cosmin, fata a ținut să precizeze, puțin mai târziu, că îi poartă doar sentimente ”de respect”. De asemenea, întrebată dacă există termen de comparație între Luță și Cosmin, ea a zis: ”Nu compar oamenii... și nu e nici cazul”.

Se pare că Miruna și Cosmin nu au mai vorbit, după cum spune tânăra în aceeași sesiune de întrebări.

Cum explică Miruna situația dintre ea și Cosmin

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Citește și: Mireasa sezon 6. Miruna, reacție furibundă pe internet după ce a primit o mulțime de mesaje: ”Inimii nu îi dictezi”

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.