Mireasa sezon 6. Mesajul Mirunei care i-a nedumerit pe susținători. Ce explicații au apărut pe contul ei la scurt timp după

În weekend, Miruna a a postat versurile unei melodii, iar urmăritorii ei s-au dus cu gândul la Cosmin. Pe grupurile Mireasa, au apărut o mulțime de discuții despre ce a postat tânăra.

”Îmi pare rău! Iartă-mă! Mulțumesc! Te iubesc”, a scris ea pe Instagram. Ulterior a revenit cu explicații.

Ce explicații a dat Miruna după ce a postat un mesaj discutat intens de fanii Mireasa

La câteva ore după ce a postat respectivul mesaj, Miruna a ținut să clarifice lucrurile. Iată ce rugăminte a publicat pe contul său:

”o melodie este o melodie! Un citat este un citat! O secvență dintr-un film este o secvență dintr-un film! Dacă postez ceva trist sau romantic nu înseamnă nici că sufăr, nici că iubesc, nici că regret, nici nimic! Încetați la orice postare să umpleți grupurile și Youtube-ul, vă rog mult! Înțeleg că vă place să dați naștere unor subiecte, dar unii exagerați și o dați în penibil din plictiseală, sincer!

Și nu mă mai întrebați zilnic dacă ne împăcăm, nu îmi mai trimiteți poze, vă rog din suflet! Înțeleg că unii oameni ne-au plăcut și încă vor ca noi să fim împreună, dar noi am făcut acel anunț pe post tocmai pentru a nu mai exista dubii și discuții.

Eu și Cosmin nu ne vom mai împăca, fiecare are viața lui. Îmi doresc foarte mult să fim bine amândoi, să depășim acest episod al vieții noastre și fiecare să fie cu adevărat fericit pe viitor!”, a scris Miruna.

Cum explică Miruna situația dintre ea și Cosmin

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.