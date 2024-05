Miruna din sezonul 6 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum fosta soție a lui Cosmin

Miruna, fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa, a apelat la o schimbare spectaculoasă de look. Tânăra nu mai are părul blond acum.

Miruna a renunțat la blond și a ales să fie șatenă acum: „Aceeași magie, nou look”, a scris ea în dreptul unei imagini în care apare cu zâmbetul pe buze, bucuroasă de noua sa înfățișare.

Miruna strălucește și publică des imagini în mediul online, mai ales de când a anunțat că are un nou iubit.

Fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa i-a încântat pe cei care o urmăresc pe rețelele sociale cu schimbarea ei de look.

Tânăra publică pe contul ei de Instagram imagini atât cu ea cât și cu iubitul său. Miruna nu a postat până acum o imagine cu chipul iubitului, însă cei care au plăcut-o pe aceasta în cadrul sezonului 6 Mireasa s-au bucurat să vadă fotografia în care apare în brațele tânărului.

Miruna zâmbește din nou după o perioadă în care a suferit. Fanii Mireasa știu faptul că Miruna a câștigat sezonul 6 Mireasa alături de Cosmin Munteanu, băiatul cu care s-a căsătorit. Cei doi au divorțat la foarte scurt timp după ce au ieșit din casa Mireasa. La mai bine de un an de la pronunțarea oficială a divorțului dintre Miruna și Cosmin, fata s-a afișat cu noul său partener. Miruna a precizat pe contul ei de Instagram că iubitul său este de aceeași vârstă cu ea.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.