În urmă cu doi ani, Denisa Dumitru pășea în casa Mireasa dornică să își găsească sufletul pereche.

Avea primul date cu Paul, cu care nu a rezonat. Mai târziu, niciun băiat nu a reușit să îi atragă atenția încât să treacă la pasul următor, chiar dacă ea a fost plăcută de mai mulți.

Ea s-a regăsit pe listele următorilor băieți: Sebaidin, Viorel, Paul, George, Giorgio.

O mai ții minte pe Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6? Cum arată tânăra acum

Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 a fost una dintre cele mai curtate concurente din show-ul matrimonial. Ea a atras atenția mai multor băieți, printre care și pe cea a lui George.

Băiatul chiar era decis să renunțe la principiile sale și să îi dea o șansă tinerei. Dar nu a fost să fie. La un moment dat, după ce Roxana și Inga au fost salvate de public după ce au fost într-o cursă de eliminare, a plecat Denisa, care se afla pe ultimul loc în clasament.

După ce a părăsit competiția Mireasa, Denisa nu a fost foarte activă în social media. Ba mai mult, din octombrie 2023, ea nu mai postase nicio imagine.

A revenit pe Instagram în vara acestui an, când a postat două imagini. În una se află în mașină, în timp ce poată o ținută provocatoare. În a doua, e pozată de la spate și se poate observa că Denisa și-a schimbat culoarea părului, renunțând la blond.

Cine este Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6

Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 are acum 25 de ani. Când s-a înscris la Mireasa era în plin proces de obținere a diplomei de licență de la Facultatea de Contabilitate. Aceasta a finalizat studiile liceale la un profil teoretic, iar în această perioadă, după ce a împlinit 18 ani, ea s-a și angajat.

Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 afirma în 2022 că echitația și călătoritul o fac foarte fericită. Tânăra povestea că a avut de suferit în copilărie din cauza lipsei tatălui ei.

„Pasiunile mele sunt echitația, călătoritul. Pe la 4 ani, părinții mei s-au despărțit, nu l-am mai văzut pe tata de atunci, am stat cu mama și am fost foarte fericită. Tata era un om violent, am ajuns foarte bine fără e”, spunea ea.

După ce a împlinit vârsta de 18 ani, Denisa Dumitru de la Mireasa sezonul 6 a decis să devină model de videochat, profesie despre care spune că și-a ales-o singură, fără a fi constrânsă de nimeni și de nicio împrejurare.

„Mamei mele i-a fost greu să ne crească singură și la 18 ani m-am întreținut singură, am fost 4 ani model de videochat. Mi-am luat un apartament, mi-am plătit facultatea, mi-am strâns niște bani și trăiesc și acum din ei. Am renunțat la job. Nu am făcut videochat ca să o ajut pe mama, ci că am vrut eu. M-a susținut și a fost acolo. Nimeni nu a avut o problemă cu asta, a fost fix un job. Trăiam din asta”, spunea ea despre fostul ei job.