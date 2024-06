Lucy de la Mireasa sezonul 5 strălucește. Fosta concurentă are o relație de aproape doi ani și pare foarte fericită.

Lucy de la Mireasa sezonul 5 strălucește. Fosta concurentă are o relație de aproape doi ani și pare foarte fericită. | Antena 1

Nu a avut noroc în casa Mireasa, însă Lucy a reușit să-și găsească perechea în afara competiției.

O mai ții minte pe Lucy de la Mireasa sezonul 5? Cum arată bărbatul care a cucerit-o

Lucy nu a avut noroc în casa Mireasa. Tânăra a pășit entuziasmată în sezonul 5, dar nu a reușit să găsească niciun băiat potrivit pentru ea. La un moment dat, după ce a fost eliminată, Lucy s-a arătat interesată să-l cunoască pe Răzvan.

Însă nu a fost reciproc, astfel că tânărul nu a cerut revenirea ei în show-ul matrimonial. Se pare că Lucy și-a găsit jumătatea în afara competiției.

De la finalul anului 2022, ea formează un cuplu cu un tânăr șaten, cu ochii deschiși la culoare. Petrică o răsfață pe Lucy cu flori și merg des în drumeții sau vacanțe. Băiatul este șofer pe tir și DJ.

În cele mai recente imagini, Lucy și Petrică apar pe plajă, în timp ce el îi ține mâna pe abdomen.

Cine este Lucy de la Mireasa sezonul 5

Lucy s-a născut pe 22 octombrie 1996, la Sighetul Marmației unde a locuit până când a intrat la facultate. A studiat în Cluj Napoca, la Facultatea de comunicare și relații publice.

Fosta concurentă afirma că este foarte sensibilă, mai ales când vine vorba despre familia. Tânăra a început să plângă atunci când a vorbit de mama și sora ei.

”Uneori mi-ar fi plăcut ca ea să îmi fie alături. Sora mea a luat rolul de mamă, l-a ajutat pe tata cum a putut. Sora mea e modelul meu în viață, am locuit cu ei și am văzut cât de frumos se comportă unul cu altul. Îmi doresc să am o familie la fel de frumoasă ca ale lor”, a zis Lucy.

