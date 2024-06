Isidora a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Mireasa sezonul 4.

Fosta concurentă nu a reușit să-și găsească alesul în casa Mireasa, însă odată cu eliminarea sa, a găsit pe cineva potrivit inimii sale. Isidora formează un cuplu cu un tânăr brunet și își trăiesc iubirea din plin.

Citește și: O mai ții minte pe Andra de la Mireasa? Tânăra care s-a căsătorit cu David, fiul doamnei Mia, e de nerecunoscut

O mai ții minte pe Isidora de la Mireasa? Ce mai face și cum arată acum fosta concurenta. Tânăra a reușit să-și găsească perechea

Isidora sau Dora, cum are numele în social media, postează des imagini pe contul său de Instagram. Tânăra călătorește mult și întotdeauna îl are alături pe iubitul său, Cristi.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi s-au logodit în ianuarie 2023 și formează un cuplu de mai bine de un an jumătate. De atunci, par de nedespărțit.

Isidora e parcă și mai frumoasă decât atunci când se afla în casa Mireasa, în căutarea iubirii, semn că relația pe care o are e una sănătoasă și benefică. Tânăra are acum 28 de ani, părul lung, e brunetă și are un corp de invidiat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată Anamaria Lapustea de la Mireasa sezonul 3. Cât s-a schimbat fosta soție a lui Bogdan

Cine este Isidora de la Mireasa

În trecut Isidora a avut o relație cu un bărbat din Maroc, care o făcea fericită, a avut grijă cu ea, dar în scurt timp iubirea s-a dovedit a fi o iluzie.

Acesta a devenit agresiv fizic și a descoperit despre el că era căsătorit. Ieșirea din această relație nu a fost deloc ușoară, concurenta slăbind peste 30 de kilograme.

Citește și: O nouă despărțire la Mireasa! Ce pereche din sezonul 6 s-a destrămat. Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate

Când totul s-a terminat, și-a piardut încrederea în oamenii de lângă ea. La vremea respectivă, Isidora afirma că a venit în casa Mireasa pentru că nu și-a pierdut speranța în dragoste.

Isidora se considera vindecată în acest moment, dar afirma că are nevoie de cineva alături care să aibă multă răbdarea cu ea și care să o ajute să-și recapete încrederea. După relația de trei ani, Isidora a mai avut o relație, dar distanța i-a despărțit.