Petronela, sfătuită de mamă să plece acasă sau să renunțe definitiv la Ionuț! "Să nu te împaci cu Ionuț! Nu are sentimente pentru tine!"

După divergențele pe care le-a avut cu Ionuț, Petronela a stat de vorba la telefon cu mama ei. Femeia a sfătuit-o în mod tranșat sa uite de Ionuț și să nu se mai împace cu el, dar i-a propus și sa plece din concurs.

"Văd că nu ești bine. Am zis ca să vii acasa sa nu mai stai acolo. Nu suntem mulțumiți de cum ești acolo. Am zis să venim dupa tine. Locul tău nu mai este acolo. Dacă un băiat ține la tine nu -l intereseaza trecutul tău. Daca el te iubete să fie alături de tine, de acum incolo. Este foarte influențabil si nu este de tine. Nu are sentimente pentru tine dacă nu este lânga tine și la bine și la greu. El nu este un om cu care sa mergi pe un drum."

